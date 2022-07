'Corja de vagabundos': vereador de Nova Era dispara falas preconceituosas

Dois vereadores de Nova Era, Região Central de Minas, discutiram durante uma sessão na Câmara Municipal, na última segunda-feira (4/7). A briga foi registrada na transmissão da Reunião Ordinária do Legislativo local.

Parlamentares discutiam sobre o comportamento do Presidente da Câmara

No vídeo, o Presidente da Câmara, Roberto Bicalho (PDT), discute com o Vereador Mattheus Leão (PT) ao ser questionado sobre o seu comportamento na Câmara Municipal. Durante a reunião, o parlamentar pedia seriedade e respeito aos funcionários da casa e aos vereadores presentes, quando foi atacado com diversas ofensas.