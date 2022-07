Relator tenta expandir os benefícios sociais para motorista de aplicativo

''Levarei ao presidente da Câmara e ao colégio de líderes sugestões de aprimoramento à PEC dos Benefícios em relação à possibilidade de estendermos o auxílio a motoristas de aplicativo'' - Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da PEC 1/2022 (foto: VICTOR CORREIA/CB/D.A.PRESS)





Brasília – A Câmara dos Deputados tem pressa para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022, que destina R$ 41,2 bilhões em benefícios sociais para população de baixa renda, caminhoneiros autônomos e taxistas até dezembro deste ano. A urgência é justificada pela proximidade do recesso parlamentar, que começa no dia 18, e pelo interesse do governo em começar a pagar os novos auxílios já em agosto. Mas a intenção do relator da PEC na Câmara, Danilo Forte (União Brasil-CE), de estender os benefícios de caminhoneiros e taxistas para os motoristas de aplicativo complica tramitação rápida. Isso porque o Ministério da Economia já alertou que a mudança pode elevar o custo do pacote de benefícios para R$ 58,2 bi, além de destinar recursos públicos para a iniciativa privada. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), trabalha para votar a proposta até a próxima segunda-feira. Danilo Forte também quer fazer outra alteração na PEC, que é suprimir a expressão “estado de emergência”, que causou, durante a tramitação no Senado, muitos questionamentos, por ser considerada manobra para conceder benefícios às vésperas do pleito de outubro, o que é proibido pela legislação eleitoral. “Levarei ao presidente da Câmara e ao colégio de líderes sugestões de aprimoramento à PEC dos Benefícios em relação à possibilidade de estendermos o auxílio a motoristas de aplicativo, bem como a necessidade de mantermos, ou não, a instalação do estado de emergência no país no texto”, disse o parlamentar, em nota.





Diante da polêmica causada em torno do estado de emergência, Danilo Forte defende que a própria Lei do Teto de Gastos “já autorize o aumento de despesas em casos de crise financeira ou calamidade – exatamente o que temos vivenciado no Brasil desde a pandemia e com a guerra da Ucrânia”, afirmou. O trecho foi criticado com o argumento de poder gerar insegurança jurídica. Já foram solicitadas análises para verificar se é possível garantir os benefícios sem decretar o estado de emergência.





Aprovada no Senado na última semana, a PEC prevê aumento do Auxílio Brasil de R$ 200 para R$ 400, auxílio gás de 50% do valor médio do botijão de 13kg e voucher de R$ 1 mil mensais para caminhoneiros autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), gratuidade para idosos acima de 65 anos no transporte público, auxílio mensal para estados que outorgarem créditos tributários do ICMS para produtores e distribuidores de etanol hidratado e reforço para o programa que promove compra de alimentos de pequenos produtores para destinação a famílias em situação de insegurança alimentar.





AMPLIAÇÃO

O custo total é de R$ 41,5 bilhões, mas o relator diz que com a expansão para motoristas de aplicativos pode chegar a R$ 50 bilhões. A proposta será apensada à PEC 15, dos biocombustíveis, que busca garantir a competitividade dos combustíveis com fontes de energia renováveis em relação aos combustíveis fósseis. Técnicos do Ministério da Economia, entretanto, já fizeram chegar à Câmara que o custo será maior, de R$ 58,2 bilhões. Enquanto isso, como a PEC dos Combustíveis já teve tramitação nas comissões da Câmara, falta apenas ser analisada por comissão especial. E já que a PEC dos Benefícios está apensada à dos Combustíveis, então, não precisaria passar também por outros colegiados e já poderia ser agilizada.





Ontem, Lira se reuniu com os líderes de oposição, do Centrão e centro para fechar a junção da PEC 1/2022 com a PEC 15, que já estava sob a relatoria de Danilo Forte. Amanhã, há inclusive uma audiência pública, porque a PEC 15 inclui o biodiesel e a capacidade de esse combustível substituir o diesel derivado do petróleo, atualmente em falta no mercado, reflexo da guerra na Ucrânia.





Prefeitos fazem pressão em Brasília

Ana Mendonça





A Confederação Nacional de Municípios (CNM) articula a presença de mais de mil prefeitos de todo o Brasil no Congresso Nacional, hoje, em Brasília, para a mobilização contra propostas que impactam na arrecadação dos municípios. De acordo com a CNM, a chegada dos prefeitos a Brasília pauta o combate à tramitação de “pautas graves”. As tratativas entre os gestores e congressistas ocorrerá em meio às discussões da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022, que turbina auxílios e cria benefícios sociais, com impacto de R$ 41,25 bilhões.





Segundo a nota, as últimas estimativas da Confederação apontam que, entre aumentos de despesas e redução de receitas, os municípios poderiam perder em torno de R$ 250 bilhões por ano, sem considerar os impactos orçamentários da PEC. A concentração dos prefeitos terá início pela manhã na sede da CNM, em Brasília. À tarde, eles se dirigem ao Congresso. Os administradores vão entregar aos parlamentares um mapeamento com o impacto das medidas para cada município.





“Nosso papel é dar transparência. Que o governo e o Congresso contestem esse número e digam que não é verdade”, diz o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. “A PEC do inferno, PEC Kamikaze, seja lá o nome que tiver, quem paga esse conta de janeiro em diante?”, continuou. Segundo Ziulkoski, na véspera das eleições, a CNM quer chamar a atenção do custo elevado para as finanças das localidades onde eles pretendem se reeleger. É uma tentativa de pressão para barrar o avanço das medidas que ainda não foram aprovadas.





Segundo o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius (MDB), mais de 300 prefeitos mineiros são esperados na mobilização da CNM. “(Vamos) dar um basta nessas atrocidades que estão sendo cometidas aos cofres públicos em Brasília, onde, de forma irresponsável, tanto no Senado quanto no Congresso, estão criando despesas para os municípios sem receitas.”





Conforme Marcos Vinícius, a PEC pode gerar um colapso nos cofres públicos. “Estamos indo a Brasília dar um alerta aos nossos deputados, nossos senadores, porque chega a ser até triste. Perder um dia de serviço nos nossos municípios para alertar os nossos deputados sobre a barbárie que estão fazendo na gestão pública.”