Nova presidente diz que a ''Caixa será mãe da causa das mulheres''

''Asseguro: será tudo feito com independência, com rigor, com seriedade, e se realmente for comprovado [assédio sexual], todas as punições que são cabíveis serão feitas'' - Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica Federal (foto: MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)





Brasília – A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, defende as punições necessárias ao ex-presidente do banco Pedro Guimarães, que pediu demissão, na semana passada, após acusações de assédio sexual e moral feitas por servidoras ao Ministério Público Federal, que investiga as denúncias. Ele disse ontem que a instituição vai apurar com “rigor” as denúncias. “Asseguro: será tudo feito com independência, com rigor, com seriedade, e se realmente for comprovado, todas as punições que são cabíveis serão feitas”, afirmou ela em entrevista à GloboNews, ontem.





Daniella Marques, que toma posse hoje, disse que o assunto é “para já”. “Metade das mulheres do Brasil são vítimas de assédio no trabalho, então a Caixa, que sempre foi o banco de todos os brasileiros, daqui para a frente, e eu tenho aprovação de todos os órgãos internos, vai ser a mãe da causa das mulheres”, garantiu.





A nova dirigente da Caixa assinou o documento de posse na sexta-feira. Ela é próxima do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os dois trabalharam juntos também na Bozano Investimentos, antes de Guedes ser convidado a assumir a pasta no governo Bolsonaro, quando a levou para a sua equipe. A nova presidente da Caixa atuou como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos de Guedes desde o início do governo, em 2019. Ela é formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças pelo IBMEC/RJ e carreira no mercado financeiro. Foi diretora-executiva da Oren Investimentos e diretora de risco e compliance, sócia e gestora de Renda Variável da Mercatto Investimentos.





MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA INSPEÇÃO





O Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou, na manhã de ontem, inspeção na sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Segundo informações da assessoria do MPT, o objetivo é averiguar a dinâmica de funcionamento e circulação de pessoas no gabinete da presidência da Caixa, bem como em outros ambientes ocupados pela cúpula do banco público. O procedimento é usual nesse tipo de investigação. Ainda de acordo com o órgão, não houve encontro entre o procurador titular do MPT, Paulo Neto, responsável pelo caso, e a nova presidente da Caixa, Daniella Marques. Ele foi recebido pelo diretor jurídico do banco, Gryecos Attom Valente Loureiro. Em despacho, o procurador decidiu incluir também o assédio moral entre os supostos crimes denunciados, além do assédio sexual.





Na semana passada, o MPT notificou a Caixa e também Pedro Guimarães a se manifestarem sobre as denúncias de assédio sexual e moral feitas por funcionários do banco. O então vice-presidente do banco Celso Leonardo Barbosa, citado nas acusações, que deixou o banco na semana passada, também foi notificado. Ontem, o Tribunal de Contas da União (TCU) também abriu investigação para apurar as denúncias de assédio sexual dentro da Caixa. A atuação do órgão no caso foi justificada devido à potencial violação dos princípios da moralidade em instituição da administração pública federal.





Em nota divulgada na semana passada, a Caixa afirmou que “repudia qualquer tipo de assédio” e que há investigação em curso para apurar os casos.“A investigação corre em sigilo, no âmbito da Corregedoria, motivo pelo qual não era de conhecimento das outras áreas do banco”, diz o texto. Ao pedir demissão do cargo, Pedro Guimarães negou todas as acusações contra ele.