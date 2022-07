PBH afirma que pode perder R$ 210 mi com a redução da alíquota do ICMS

Na posse dos novos secretários, Fuad Noman afirmou que só este ano as perdas da PBH somarão R$ 60 milhões. Em 2023, a estimativa é de outros R$ 150 milhões (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)





O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), declarou ontem que a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vai impactar nas contas municipais. "Quando fizemos o orçamento, fizemos com base nas receitas estimadas e agora vamos tomar uma pancada. Isso atinge nosso orçamento e vamos ter que fazer algumas contenções." Segundo Fuad, as perdas somadas em 2022 e 2023 têm chance de alcançar R$ 210 milhões. A primeira estimativa, que ainda estamos estudando, é que vamos perder R$ 60 milhões neste ano, e para o próximo ano é um valor que pode chegar a R$ 150 milhões", disse o prefeito na solenidade de posse dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Adriano Faria, e da Cultura, Eliane Parreiras.





Com a perda de receita, o chefe do Executivo de BH está estudando se será necessário fazer cortes em áreas específicas. "É muito ruim. Prejudica porque temos um gasto enorme com a saúde, com a educação, então é uma coisa que preocupa muito". A redução do ICMS começou a valer na última sexta-feira (1/7) para combustíveis, energia elétrica, telefonia e internet. O decreto foi assinado pelo governador Romeu Zema (Novo) e vai garantir alíquota de 18% para os produtos. A redução do imposto estadual ocorreu depois da sanção de projeto de lei pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em 23 de junho.





A maior parte do que é arrecadado com o ICMS vai para o caixa do estado, mas os municípios também têm uma participação considerável. O artigo 158 da Constituição Federal determina que 25% do total arrecadado com ICMS nos estados seja repartido entre os respectivos municípios, da seguinte forma: três quartos na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios; além de um quarto, com o que dispuser em lei estadual, que no caso de Minas Gerais está indicado na Lei 13.803.





Fuad também falou sobre a reforma administrativa da PBH. "Nós estamos fazendo uma arrumação no nosso poder de gestão. Para isso, estou fazendo alguns ajustes absolutamente técnicos na estrutura da prefeitura." Entre as medidas, o sucessor de Alexandre Kalil na administração da capital mineira citou a reativação da Secretaria de Governo e a criação da Secretaria de Comunicação.





Além de Eliane Parreiras e Adriano Farias, empossados ontem, Hércules Guerra e Luciana Rocha Féres assumiram, respectivamente, a Procuradoria-Geral do município e a presidência da Fundação de Cultura. "Não teve nenhuma motivação especial para a troca. Estou completando 100 dias de governo e preciso dar uma cara minha", declarou Fuad. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município na semana passada. Quando assumiu, Fuad Noman fez sete mudanças no secretariado, adicionando novos nomes e remanejando outros nas pastas da Saúde, Fazenda, Obras e Infraestrutura, Política Urbana, Assuntos Institucionais e Comunicação, Governo e Esportes.





REAJUSTE DE SERVIDORES





A PBH publica hoje a lei que assegura o reajuste geral de 11,7% na remuneração dos servidores de administração direta, assim como aposentados sem paridade e não optantes pelos planos de carreira diversos no município. A medida excluiu os profissionais da educação, cujo projeto ainda tramita na Câmara. Segundo a PBH, o aumento será gradativo: 5% concedido na folha de julho de 2022 (paga em agosto) e 6,45% em novembro de 2022 (paga em dezembro), totalizando 11,77%.





Para atender à demanda das entidades, o percentual será aplicado nas mesmas datas e índices nos abonos, gratificações e adicionais recebidos pelos funcionários.





Está previsto também reajuste do vale-refeição pago a servidores e empregados da prefeitura, bem como vale-lanche das categorias que têm este direito, ambos no mesmo percentual do aumento salarial. Além do reajuste geral, a prefeitura destaca a licença-paternidade, ampliada de 5 para 20 dias corridos em casos de nascimento, adoção ou guarda judicial. A lei de reajuste e todos os benefícios concedidos serão publicados no Diário Oficial do Município, que pode ser acessado no portal da prefeitura.





“A prefeitura vem fazendo esforços no sentido de mitigar os efeitos da inflação na vida dos servidores. Considerando este último reajuste, será dado de 2017 até dezembro deste ano 25,84% de correção inflacionária aos servidores ativos, aposentados e pensionistas”, disse o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis. “Para além desse percentual, houve crescimento da folha em decorrência de diversas melhorias realizadas nas carreiras municipais”, complementou.





Enquanto isso...





… Mais estados reduzem imposto

Pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS sobre os combustíveis. Os governadores do Ceará e do Amazonas fizeram os anúncios ontem. O Distrito Federal publicou em 1º deste mês um decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS. As alíquotas da gasolina e do etanol eram de 27%. Segundo o governo distrital, a perda é estimada em R$ 1,7 bilhão por ano. O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que terá que rever as contas do Distrito Federal. O Sindicato dos Comércio Varejista de Combustíveis do DF estima uma redução de R$0,43 na gasolina e R$ 0,40 no etanol com a redução do ICMS. Os consumidores devem sentir aos poucos a diferença na bomba, com a renovação dos estoques, diz o presidente da entidade Paulo Tavares. São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No estado, a alíquota caiu de 25% para 18%. Minas Gerais, Goiás, Paraná e Amapá também já anunciaram o corte.