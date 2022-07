Kalil recebe apoio do PSB

Kalil com Saraiva, Carlos Siqueira, Quintão, Vilson da Fetaemg e Alexandre Silveira: ''PSB é um partido que sempre marchou ao meu lado'' (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)





O PSB oficializou ontem, em Belo Horizonte, o apoio ao ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas. Até a última semana, o ex-deputado Saraiva Felipe (PSB) seria o nome do partido na disputa, mas a candidatura própria foi retirada. "O PSB é um partido que sempre marchou ao meu lado. Logo quando entrei na política, o primeiro presidente de partido com quem eu conversei foi o presidente (Carlos) Siqueira. O PSB tem tradição que vem seguindo pela vida dele, que é a palavra do presidente, do seu pessoal de ponta, que sempre é muito firme. Não quer dizer que é sim, pode ser não, mas é um partido em que você pode confiar. É um partido que tem palavra, isso para mim é muito importante", completou.





Saraiva Felipe foi lançado pré-candidato em 23 de maio. Contudo, o apoio de Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República, a Kalil pesou na decisão do partido. Lula tem como vice na chapa Geraldo Alckmin (PSB). A retirada da pré-candidatura de Saraiva se deu na última terça-feira (28/6). "Minha candidatura foi lançada antes de se fazer aliança entre o presidente Lula e o prefeito Alexandre Kalil", afirmou Saraiva, explicando por que desistiu.





Durante o discurso de Saraiva Felipe, Kalil chegou a chamar a atenção do agora aliado. O pessebista fazia um paralelo de Romeu Zema (Novo) com o pré-candidato do PSD no âmbito de pesquisas eleitorais, que apontam favoritismo a Zema atualmente. Em 2018, o candidato do Novo era tido como "azarão" e acabou vencendo. "Nessa altura do campeonato, ele tinha dois, 3%. Ele era praticamente um desconhecido, as lojas dele eram conhecidas, mas ele era um desconhecido", dizia Saraiva, ao ser interrompido. "Para de falar dele", disse Kalil. "Hein?", perguntou Saraiva, como quem não estava entendendo. "Nada", respondeu Kalil, arrancando risadas dos presentes. "Só fala dele, uai", complementou.





Presidente do partido em Minas, o deputado federal Vilson da Fetaemg (PSB-MG) afirmou que o partido está unido para a eleição de Kalil. No evento de ontem, nenhum dos três deputados estaduais mineiros do PSB – Bernardo Mucida, Gustavo Mitre e Neilando Pimenta – esteve presente, o que levantou questionamentos, mas o deputado disse que não há divisão na legenda. "Não, o partido não está rachado. É um diálogo, nós convidamos todos e todas, a gente vai continuar dialogando. Acho que estabelece nesse momento agora o diálogo", afirmou.





SILVEIRA





O evento serviu, ainda, para oficializar a adesão dos socialistas à campanha pela reeleição do senador Alexandre Silveira (PSD). O parlamentar, que terá o apoio de Lula no pleito deste ano, está no Congresso desde fevereiro, em substituição a Antonio Anastasia, agora ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Antes da aliança com os pessedistas, houve defesa interna de parte do PSB pelo lançamento, ao Senado, do presidente do partido em BH, Rodrigo de Castro, filho do ex-prefeito Célio de Castro.





Silveira foi elogiado por Carlos Siqueira, que veio a BH para ratificar a coalizão. “Temos que compreender a importância do momento que vivemos em Minas e no Brasil, de unidade das forças progressistas, democráticas, para construir uma nova realidade. Tenhamos bom ânimo e vibração positiva para receber com todo entusiasmo as candidaturas de Alexandre Kalil e Alexandre Silveira”, pediu o dirigente. O senador agradeceu o apoio dos socialistas. “Esse gesto vai fazer toda a diferença para resgatar Minas Gerais com um governo que se preocupa com as pessoas, que quer chegar na ponta e resgatar a dignidade do povo”, vislumbrou. (Com Guilherme Peixoto)