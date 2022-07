Lula se encontra com o presidente de Portugal

Rebelo de Sousa e Lula se reuniram na casa do cônsul-geral português (foto: RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO)





O pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na manhã de ontem, em São Paulo. A reunião ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro (PL) desmarcar agenda com o português. O político europeu desembarcou no Brasil no sábado. Ele viajou para o Brasil em comemoração ao centenário do primeiro voo pelo Atlântico feito por Sacadura Cabral e Gago Coutinho.





O líder português aproveitou sua passagem por São Paulo, onde participa da Bienal do Livro, para conversar com o petista. Lula compartilhou nas redes sociais fotos do encontro, que ocorreu na residência oficial do cônsul-geral do país europeu, em São Paulo. Bolsonaro se irritou quando soube que Marcelo Rebelo de Souza iria se encontrar com seu principal adversário na disputa presidencial este ano e cancelou a agenda. "Não se morre porque um almoço foi cancelado. Não há drama nisso", disse o presidente de Portugal, ao tomar conhecimento da decisão do chefe do Executivo brasileiro.





Segundo ele, partiu de Bolsonaro o convite para que eles almoçassem. Rebelo de Castro já tinha agenda no Brasil e decidiu estender por mais um dia para o compromisso com o presidente brasileiro. O deslocamento dele para Brasília, inclusive , exigiria uma logística interna. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teria que deslocá-lo da capital do país para que ele pudesse embarcar em outra cidade, provavelmente Recife, de volta para Portugal.





“Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não”, afirmou Rebelo de Souza também. Ele disse entender o contexto político brasileiro, mas lembrou que, no ano passado, esteve no Brasil e conversou com ex-presidentes brasileiros e, ainda assim, Bolsonaro o chamou para um almoço. "Portanto, há um paralelo na situação", frisou.





Além de Lula, o líder português se encontrará com os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Para o presidente português, “é evidente que, se o presidente da República do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, não entra na sua programação neste momento manter o convite, que, aliás, me mandou por escrito, que o faça. Quem convida tem a palavra de manter ou não o convite", declarou também.





UCRÂNIA





Rebelo de Sousa lembrou que há questões políticas importantes, nas quais Portugal e Brasil discordam. "Na questão da Ucrânia, Brasil e Portugal tiveram posições diferentes. Portugal é aliado da Ucrânia, o Brasil, não. Essa é uma situação pesada. O almoço, não", enfatizou o líder português. No seu entender, porém, nada atrapalha as relações entre os dois países, pois não se trata de pessoas, mas de relações entre povos. Há, segundo ele, mais de 200 mil brasileiros vivendo hoje em Portugal e mais de 1 milhão de portugueses no Brasil. "Temos, portanto, saber o que é fundamental ou não", disse.