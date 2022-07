Morre filho de Caiado

(foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





O filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, morreu na manhã de ontem, em Nova Crixás (GO). A causa da morte não havia sido divulgada até a noite de ontem. Ele é filho da primeira esposa de Caiado, Thelma Gomes, sua ex-esposa. O governador foi avisado da notícia quando assistia a uma missa de celebração da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), onde estava acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado. Ambos saíram às pressas, antes do fim da celebração. O governo do estado divulgou nota. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”.