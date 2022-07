Ciro Gomes (E) e Simone Tebet se encontraram na capital baiana (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se encontraram casualmente em Salvador, ontem. Eles chegaram por volta das 8h30 para a "Caminhada do 2 de Julho", que trata da independência do Brasil. O pedetista seguiu com uma comitiva do partido, que na Bahia integra a base do ex-prefeito de Salvador ACM Neto. Já Tebet seguiu com o ex-deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania, e lideranças locais. Nas redes sociais, Ciro postou foto do encontro dizendo que ambos estavam "envolvidos pelo calor do povo baiano" e afirmou: "Democracia é isso: convivência harmônica e respeitosa".





Simone Tebet disse que vai propor, nesta semanam a criação de uma ouvidoria feminina em todas as estatais do país. "Já que o compliance dessas entidades não escutam ou nem reconhecem o que é um assédio moral ou sexual, uma ouvidoria feminina, com mulher ouvindo o que as outras mulheres têm a dizer, nós teremos diferença", afirmou. "Temos um governo misógino, não respeita as minorias, não respeita a democracia", disse Tebet sobre as acusações de assédio que pesam contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. "Este caso é um entre milhares. Devia ser para demissão sumária. Não foi uma denúncia, são várias", completou a senadora.