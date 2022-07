Novos titulares em duas secretarias

Eliane Parreiras deixa a Fundação Clóvis Salgado e assume a Secretaria Municipal de Cultura (foto: PAULO LACERTA/DIVULGAÇÃO)





O prefeito Fuad Noman (PSD) definiu novos nomes para as Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. Assumem os postos Eliane Parreiras, na Cultura, e Adriano Faria, no Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, em substituição a Fabíola Moulin e Cláudio Beato, respectivamente, que estavam à frente das pastas desde a gestão de Alexandre Kalil (PSD), que deixou o cargo em março. Beato foi remanejado para o gabinete do prefeito como consultor técnico especializado. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município de ontem. Questionada sobre o motivo das exonerações, a PBH não se manifestou.





Quando assumiu, Noman fez sete mudanças no secretariado, adicionando novos nomes e remanejando outros nas pastas de Saúde, Fazenda, Obras e Infraestrutura, Política Urbana, Assuntos Institucionais e Comunicação, Governo e Esportes. Com a saída de Eliane Parreiras da presidência da Fundação Clóvis Salgado para assumir a Secretaria Municipal de Cultura, o jornalista Sérgio Rodrigo Reis assume o seu lugar. Ele estava na direção da Empresa Mineira de Comunicação. Para o seu lugar, na presidência da empresa estatal, que responde pela Rede Minas e pela Rádio Inconfidência, foi designado Luiz Henrique Yagelovic, que até então era diretor de conteúdo e programação da EMC.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira