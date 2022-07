Bolsonaro critica governadores do Nordeste que recorreram à Justiça

Bolsonaro elogiou a ex-ministra Tereza Cristina, que chegou a andar na garupa da moto com ele (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





Brasília - Em live na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou governadores que entraram na Justiça contra o projeto que limita a alíquota de ICMS em 17% para não perder arrecadação. Com uma notícia na mão sobre o assunto, ele listou cada um dos estados e ressaltou que os governadores que se opuseram à decisão são de esquerda. “Foram 12 governadores que entraram na Justiça contra a redução. Sabe que a região do Nordeste comporta nove estados e esses nove governadores entraram na Justiça pra não diminuir. Os governadores do Nordeste estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Esse pessoal que diz que está ajudando o pobre é mentira, quer mais que o pobre se exploda. Os governadores que apoiam o PT estão contra a redução da gasolina”, declarou. Mais cedo, Bolsonaro esteve no Mato Grosso do Sul, onde fez passeio de moto com a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina na garupa.





Bolsonaro direcionou elogios ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por ter incentivado a aprovação do projeto, mas frisou que no Senado Federal foram os parlamentares do PT que fizeram oposição à solução trazida pelo governo. "Foi uma grande unanimidade (no Congresso Nacional), exceto alguns senadores do PT. Então, todos os senadores do PT votaram contra a redução do ICMS. É o partido que diz que é dos trabalhadores, está preocupado com os mais pobres, diz que o governo não faz nada. Hoje estão vendo a gasolina cair em média R$ 1 no Brasil todo. O PT foi contra isso", criticou.





Ao lado do chefe do Executivo, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saschida, fez um apelo para que os governadores apoiassem a decisão. "O governo abriu mão do PIS, Cofins e Cide, dos impostos federais na gasolina. Se todos os governadores ajudarem nesse momento tão difícil nós vamos reduzir em mais de R$ 1 o preço da gasolina", pediu. Quero ressaltar que o governo está adotando uma solução estrutural e para o Brasil, por exemplo, estamos abaixando tributos, estamos respeitando os contratos, agentes privados. São menos impostos e mais dinheiro no bolso do consumidor", explicou.





ARMAS





Durante a live, Bolsonaro comentou sobre o aumento de lojas de armas e clube de tiros no país. De acordo com dados apresentados pelo líder do Executivo, quando assumiu o cargo existia em torno de 1.650 estabelecimentos, agora tem 2.850, ou seja, subiu 70% esse tipo de comércio. Já os clubes de tiro passaram de 1.100 para 2.100, uma elevação de aproximadamente 90%. Ele não especificou a fonte dos dados. O pré-candidato à reeleição ainda comemorou o aumento dos registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). O crescimento, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referente a 2021, foi de 473,6% de registros ativos de CAC, entre 2018 e 2022. "Estamos chegando a 700 mil de CACs no Brasil, com a reeleição vai chegar a 1 milhão de CACs no país", disse.





O chefe do Executivo aproveitou os altos números para inferir que se o ex-presidente Lula for eleito, os números do armamento no país deverão diminuir.

“O outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar com a questão de armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, como se ele fosse exemplo pra isso”, mencionou. Em tom de crítica, Bolsonaro evidenciou com uma notícia que mostra que o Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos. "Se tivesse aumentado o número de mortes no Brasil, de homicídios quem seria o culpado? Eu. Mas a notícia é exatamente o contrário", argumentou.