Elogio à ex-ministra da Agricultura

Brasília – Em visita ao Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho da ex-ministra da Agricultura Terza Cristina, durante um evento oficial de entrega de residências em Campo Grande. Presente no palco, a parlamentar concorrerá a uma cadeira no Senado pelo estado. “Nós podemos viver sem muita coisa, mas não sobrevivemos sem alimento. O mundo todo busca segurança alimentar e eu tive uma sorte, como sempre, Deus bota na minha frente pessoas maravilhosas. O ministério mais importante por ser estratégico, além do da Defesa que o Braga Netto ocupou, é o da Agricultura. Eu tenho uma pessoa aqui que pode ser frágil na aparência, ou até mesmo por ser pequena, mas é uma pessoa admirada e amada por todos nós em Brasília”, apontou Bolsonaro.





O chefe do Executivo também caracterizou-a como uma “gigante”. “A ministra Tereza foi gigante nessa pandemia. Ela à frente, somado com vocês, pessoas do agro, mantiveram nossa economia funcionando. Garantiram para nós a segurança alimentar e para o mundo mais de R$ 1 bi de pessoas vivem do que se planta aqui no Brasil. Se não fosse vocês, como disse a presidente da OMC, o mundo passaria fome”, disse. Ele fez motociata em Campo Grande com Tereza Cristina na garupa. O chefe do Executivo não usou capacete, ao contrário de Tereza. Na quarta-feira, em evento do Plano Safra no Palácio do Planalto, o presidente disse que realizaria um “sonho” de andar de moto com Tereza e brincou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o marido da ex-ministra autorizaram o passeio. “Vou realizar um sonho que esperava acontecer há 42 anos. Em 1980, eu, 1º tenente, servia em Nioaque (MS) e a Tereza Cristina passou pela cidade, 42 anos atrás. Eu queria que ela desse uma volta na minha moto lá em Nioaque, não foi possível, mas amanhã vamos em um evento em Campo Grande. Está certo, devidamente autorizado pelo marido e pela primeira-dama, vou levá-la na garupa da minha moto, com destino certo”,





Bolsonaro se irritou ontem após ter seu discurso interrompido por gritos de outro homem. Ele falava sobre o teto de gastos, quando o homem gritou o nome do pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Capitão Contar (PRTB). Bolsonaro apoia o nome de Eduardo Riedel (PSDB) ao posto. "Esse não ouviu o que eu acabei de falar aqui no início. Quando os bons se dividem, os maus vencem", disse o presidente, se referindo a fala repetida anteriormente. Após Bolsonaro retomar o discurso, o homem continuou gritando, e o presidente se mostrou impaciente. "Se quiser discursar, você vem para cá, cara. Ou se candidata. Vai buscar o voto, vai ver como não é fácil. Espere 28 anos como deputado federal e se candidate à Presidência da República".





"Eu não quero dar conselhos para ninguém, mas aconselho os jovens políticos: aguardem a oportunidade. Dê tempo ao tempo, não se precipitem, não abreviem uma possível brilhante carreira política que você pode ter por um momento. É como um casamento. Paciência, namore, fiquem noivos, se conheçam bastante e partam para a felicidade eterna. Na política não é diferente. É muito mais comum, no nosso meio, a tentativa de se destruírem do que somarem, mas tenho certeza que isso está mudando com o tempo. Mais cedo ou mais tarde a união dos bons fará grande o Mato Grosso do Sul", disse.