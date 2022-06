Bolsonaro dá entrevista para Tucker Calson, da Fox News

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrevista para o jornalista norte-americano Tucker Carlson, apresentador da Fox News, na manhã desta quarta-feira (29/6), no Palácio da Alvorada."Mostramos ao mundo a verdade sobre o Brasil, sobre o nosso governo e tenho certeza de que, mais uma vez, a verdade irá nos libertar", escreveu o presidente no Twitter sobre a entrevista.Na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro falou com apoiadores sobre a conversa com Tucker Carlson. "Isso é muito bom, porque o americano e o mundo todo que o assiste começam a ter uma visão real do que é o Brasil", disse o presidente em vídeo divulgado nas redes sociais.Os apoiadores que tradicionalmente conversam com o presidente no 'cercadinho' em frente ao Alvorada foram convidados para o encontro com Tucker Calson, após a entrevista com Bolsonaro. Eles tiraram fotos e exaltaram o apresentador da Fox News - de acordo com imagens divulgadas pelo canal de YouTube Foco do Brasil.Tucker Calson está em visita ao Brasil para gravar um documentário sobre "a ascensão do poder e a influência chinesa" no país. "O Brasil é o aliado mais importante dos EUA na América do Sul no Hemisfério Ocidental. No entanto, o governo Biden parece determinado a entregar o Brasil à esfera de influência do Partido Comunista Chinês. Por que isso? É o que esperamos decobrir", explicou Calson na Fox News.Nesta semana, Tucker Carlson também entrevistou o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Filipe Martins. Na introdução da conversa, o jornalista analisa o cenário político da América do Sul e classifica o Brasil como a "única grande economia no hemisfério (ocidental) que se mantém pró-América", após as sucessivas vitórias da esquerda nas eleições presidenciais no continente sul-americano, como o Chile, Argentina e Colômbia."O Brasil tem algumas das reservas mais profundas de recursos naturais valiosos do planeta. E se você se importa com o futuro dos EUA, você tem que se importar profundamente com o Brasil", afirma Calson."Você certamente deveria estar ciente do esforço da China de transformar o Brasil numa colônia chinesa. O presidente Jair Bolsonaro é o único líder Pró-América do Norte que sobrou na América Latina. E, mesmo assim, nosso presidente Joe Biden ignorou a sua existência completamente", completou o jornalista.Tucker Carlson disse que o Brasil é mais relevante para os EUA do que a guerra na Ucrânia. "Enquanto os Estados Unidos, sob a administração de Biden, se concentram num conflito na Europa Oriental, que é materialmente irrelevante aos nossos interesses, a América Latina está se despedaçando, pelo menos pela perspectiva de um norte-americano", disse Carlson.