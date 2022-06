STF envia novo pedido de investigação de Bolsonaro

Brasília - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República ontem mais uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por suspeita de interferência nas investigações da Polícia Federal na prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. O envio à PGR atende a um pedido apresentado pelo deputado federal Israel Batista (PSB-DF). No despacho, Cármen Lúcia cita “gravidade do quadro narrado”. “Considerando os termos do relato apresentado e a gravidade do quadro narrado, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos”, escreveu a magistrada.





A notícia-crime do parlamentar tem como base a manifestação do Ministério Público Federal (MPF) sobre os indícios de um comportamento ilícito por parte Bolsonaro. Em uma gravação autorizada pela Justiça, Milton Ribeiro disse que foi informado pelo presidente sobre a busca e apreensão da PF. Agora, cabe à Procuradoria analisar se há elementos suficientes para abrir uma investigação contra o chefe do Executivo. Na segunda-feira, a ministra encaminhou à PGR outra ação contra o presidente protocolada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). O parlamentar argumenta ser preciso apurar se houve envolvimento de Bolsonaro para beneficiar Milton Ribeiro.