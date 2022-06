Senadores protocolam pedido de CPI para investigar corrupção no MEC

''Minha expectativa é de que, nas próximas 48 horas, este requerimento seja lido pela Mesa do Senado'' - Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO)





Brasília - Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jean Paul Prates (PT-RN) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) protocolaram ontem o requerimento com 31 assinaturas para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC, destinada a investigar suspeitas de corrupção na pasta. Randolfe disse que a expectativa é de que o requerimento seja lido no plenário do Senado até amanhã e que a comissão seja instalada na última semana antes do recesso parlamentar de julho ou na primeira semana de agosto. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso em investigação que apura o envolvimento dele nos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência em suposto envolvimento em esquema para liberação de verbas do MEC. Ribeiro foi solto no último dia 23. Também foram liberados os outros suspeitos: os pastores Arilton Moura Correia e Gilmar Santos.





“O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um constitucionalista e sabe que CPI é direito constitucional de minoria. Para ser instalada, precisa de apenas três requisitos: número de assinaturas, fato determinado e tempo de funcionamento. Os três estão contidos aqui. O presidente Pacheco foi claro em dizer que cumpriria a Constituição e o Regimento Interno do Senado. Minha expectativa é de que, nas próximas 48 horas, este requerimento seja lido pela Mesa do Senado”, disse o parlamentar.





Na entrevista coletiva logo após o protocolo na Secretaria-Geral da Mesa, Randolfe Rodrigues disse também estar confiante na manutenção das assinaturas no requerimento. Segundo o senador, outros três parlamentares se comprometeram a assinar o documento. “É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação seja investigado. Não há dúvidas de que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes de que os esquemas desta quadrilha chegam até o Palácio do Planalto”, afirmou.





O movimento pela instalação de uma CPI ganhou força após a prisão de Milton Ribeiro pela Polícia Federal. Detido em 22 de junho, ele foi liberado no dia seguinte por decisão da Justiça. Ribeiro deixou a pasta em março, após admitir que o Poder Executivo priorizava o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a prefeituras indicadas pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura.





Segundo Randolfe Rodrigues, o presidente Jair Bolsonaro “tem medo” de eventuais declarações de Milton Ribeiro, Gilmar Santos e Arilton Moura. Por isso, ainda de acordo com o parlamentar, o chefe do Poder Executivo interfere no inquérito da Polícia Federal. “A investigação em curso conduzida pelo delegado Bruno Calandrini [da Polícia Federal] e pelo Ministério Público Federal está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada, é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse, em um claro crime de obstrução à investigação e de uso de informações privilegiadas”, disse Randolfe.





O parlamentar lista outros três “elementos” para reforçar a tese de que a investigação está sob ameaça. “Primeiro: mesmo a Polícia Federal tendo uma aeronave disponível, a transferência do senhor Milton Ribeiro para Brasília não ocorreu. Segundo: por que até o dia de hoje o celular apreendido do senhor Milton Ribeiro não foi entregue para perícia? Terceiro: está sendo organizada uma ação para substituir o delegado Bruno Calandrini na condução destas investigações”, declarou.





Durante a entrevista coletiva, o senador Jean Paul Prates rebateu as críticas de que a CPI estaria sendo motivada por interesses eleitorais ou de perseguição a evangélicos. “Não é eleitoral e não é antievangélica. Ao contrário: é antieleitoreira e é pró-evangélicos. Tanto na área da saúde quanto na área da educação, esse governo constituiu gabinetes paralelos. Essas pessoas, o que menos importa é elas serem pastores, padres ou o que for. O que importa é que são picaretas. São estelionatários que têm, dentro do governo, seus correspondentes corruptos passivos e aliciadores do orçamento público”, declarou o parlamentar.





QUE ASSINOU O REQUERIMENTO

1. Randolfe Rodrigues





2. Paulo Paim





3. Humberto Costa





4. Fabiano Contarato





5. Jorge Kajuru





6. Zenaide Maia





7. Paulo Rocha





8. Omar Aziz





9. Rogério Carvalho





10.Reguffe





11. Leila Barros





12. Jean Paul Prates





13. Jaques Wagner





14. Eliziane Gama





15. Mara Gabrilli





16. Nilda Gondim





17. Veneziano Vital do Rego





18. José Serra





19. Eduardo Braga





20. Tasso Jereissati





21. Cid Gomes





22. Alessandro Vieira





23. Dário Berger





24. Simone Tebet





25. Soraya Thronicke





26. Rafael Tenório





27. Izalci Lucas





28. Giordano





29. Marcelo Castro





30. Confúcio Moura





31. Jarbas Vasconcelos