Pimentel diz que processará Zema por calúnia e difamação

Pimentel critica Zema por associar suicídio de prefeito à sua gestão





O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) declarou ontem que vai processar o governador Romeu Zema (Novo) por calúnia e difamação. O chefe do Executivo mineiro, que é pré-candidato à reeleição, afirmou, na segunda-feira, em entrevista à Jovem Pan, que "prefeitos se suicidaram" por causa da gestão do petista no estado. "Já que não para de mentir e agredir a verdade, desta vez Romeu Zema vai responder na Justiça por calúnia e dimação", afirmou Pimentel em vídeo publicado no Instagram. "Chegou agora ao ponto de associar o suicídio - uma das maiores tragédias humanas - às suas críticas fantasiosas e absurdas", disse Pimentel.





O petista considerou a fala do governador uma blasfêmia e relembrou quando Zema disse, no começo da pandemia, que era "importante deixar o vírus viajar pelo estado". Um ano depois, Zema reconheceu que a declaração foi infeliz. "O atual governador continua na sua insanidade proferindo acusações falsas e afirmações mentirosas contra mim e contra o PT. Sua perversidade não tem limites", disse Pimentel.





A declaração do governador foi feita durante sua participação no programa Pânico Jovem Pan. "Em Minas, o governo Pimentel, do PT, confiscou recursos [que deveriam ser repassados às prefeituras]. Nós tivemos prefeitos que renunciaram na gestão dele, prefeitos que adoeceram e prefeitos que se suicidaram porque teve prefeitura que ficou sem condição de pagar folha de pagamento", afirmou Romeu Zema, sem dizer, entretanto, quem teriam sido os prefeitos que cometeram suicídio. No começo do mês, o ex-governador disse que Zema tem "obsessão" por ele e recomendou que faça "apoio terapêutico". O Estado de Minas pediu um posicionamento do governador Romeu Zema sobre a decisão de Pimentel, mas não recebeu retorno até o fechamento desta edição.