''Não vou me envergonhar'', diz ex-prefeito sobre Lula

Kalil com Lula em Uberlândia, no último dia 15. ''Não me escondo debaixo da mesa nem para apresentar meus apoios nem para enfrentar meus problemas'', diz o ex-prefeito





O pré-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil, defendeu sua aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com representantes de associações de militares e sindicatos policiais, na manhã de ontem. Questionado pelos policiais sobre seu apoio ao petista, Kalil disse que não tem vergonha de assumir um lado. "Eu não vou falar que não sou Lula. Assim como a polícia, como todo mundo, eu tenho um lado. Eu não vou me envergonhar disso. Não me escondo debaixo da mesa nem para apresentar meus apoios nem para enfrentar meus problemas", afirmou.





No início do encontro, Kalil disse que não irá fazer promessas sobre recompor o salário dos militares. "Não vamos falar de salário. Vamos falar de recomposição de saúde dos policiais. Não me importa posicionamento de direita ou de esquerda, o que eu posso prometer é que vocês vão ter uma conversa de dignidade, de respeito", afirmou.





O ex-prefeito de Belo Horizonte também lembrou do protesto da segurança pública, que levou centenas de policiais às ruas recentemente. "Eu não pego carona em coisa muito séria. O que eu prometo aqui é diálogo. Médico, professor e policial têm que ser tratados com respeito. Não pode prometer o que não tem, como também não pode prometer e não cumprir", declarou.





No evento, organizado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Kalil rebateu a afirmação de que o governo não gosta de polícia. "Não é uma questão de amor. É de necessidade. Vamos priorizar o que é importante. Quem atende problema de polícia é o Governador. Não se brinca com polícia", disse.





SEGURANÇA PÚBLICA





Em entrevista à rádio Rede Tropical FM, de Barbacena, na segunda-feira, Alexandre Kalil disse que não acredita que servidores da segurança pública estejam apoiando a reeleição do governador Romeu Zema. Segundo ele, a categoria foi "desmoralizada" pela atual gestão estadual. “É uma classe muito séria e, essa classe muito séria, não aceita esse tipo de coisa", declarou. "O problema da segurança pública foi um problema de promessa não cumprida", disse o pré-candidato.





Kalil criticou a forma como Zema conduziu a recomposição salarial das forças de segurança do estado. "É uma classe que passou por uma desmoralização. São pais de família, que estão há sete anos sem recomposição salarial, não é aumento", disse. A crítica do ex-prefeito foi feita com base no acordo firmado entre Zema e funcionários públicos da segurança em 2019, para que a categoria tivesse uma recomposição de 41% no salário, mas que não foi seguido pelo poder público, o que gerou uma série de manifestações da categoria. "Não pode ter um projeto (de lei) que vem do governador Zema, vai para a Assembleia, é aprovado. E o governador vai e fala 'eu tava brincando, não vai ter aumento mais não'", comentou Kalil.





Em 2019, Romeu Zema realizou um acordo de recomposição de 41%, mas, em março deste ano, segundo os representantes da categoria, o governo não cumpriu, o que gerou uma série de manifestações de descontentamento. Entre fevereiro e março, as forças de segurança realizaram atos para pressionar o Executivo estadual a cumprir com o que foi acordado. Houve protestos na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas.





A educação também foi alvo de críticas do pré-candidato na entrevista em Barbacena. "O aumento dado aos professores da educação infantil, no meu governo, foi de 140%. Na escola fundamental foi de 73%. Queremos em Minas um governo eficiente, como foi em Belo Horizonte. Esse foi eficiente de verdade. Você enxuga a máquina e valoriza o funcionalismo”, afirmou.