Saraiva Felipe e o deputado Vilson da Fetaemg, presidente do PSB-MG, em evento recente: união em torno de Kalil (foto: PSB/DIVULGAÇÃO - 24/5/22)





O PSB desistiu de lançar Saraiva Felipe ao governo mineiro para apoiar Alexandre Kalil (PSD). A decisão de retirar a pré-candidatura do ex-ministro da Saúde foi confirmada ao Estado de Minas pelo deputado federal Vilson da Fetaemg, presidente da legenda no estado. A oficialização da união PSB-PSD em torno de Kalil ocorrerá na próxima segunda-feira, em ato em Belo Horizonte. O presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, é aguardado para o evento. Nas redes, Vilson já anunciou a solenidade. Nos bastidores políticos, o apoio do PSB a Kalil era tido como iminente.





No último dia 15, Geraldo Alckmin, que é socialista e deve ser o vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto, fez elogios públicos ao ex-prefeito de Belo Horizonte. "Será, se Deus quiser, um grande governador de Minas Gerais. De mãos dadas, Lula e Kalil. A melhor parceria que nós teremos para Minas poder avançar ainda mais, e com os olhos bem abertos", disse o ex-governador de São Paulo, durante discurso em Uberlândia, no Triângulo.





Quadro histórico do MDB, Saraiva chegou ao PSB neste ano para ajudar o partido a montar as chapas que tentarão assentos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Uma articulação liderada por parte dos socialistas, no entanto, deu origem à pré-candidatura do ex-ministro.





Na semana passada, ao participar do "EM Entrevista", podcast de política transmitido ao vivo no YouTube do Portal Uai, Saraiva afirmou que ainda não havia ocorrido acerto entre PSD, PSB e PT para construção de palanque único em Minas. "Não posso dizer que estou propenso a um acordo. O PSB tem candidatura própria, a minha, e qualquer encaminhamento vai ter que ser feito por vias partidárias envolvendo o pré-candidato", afirmou.





CONVERSAS





Antes de o PSB anunciar a pré-candidatura de Saraiva, Vilson da Fetaemg chegou a garantir que o partido caminharia com Kalil na disputa com o governador Romeu Zema (Novo), que deve tentar a reeleição. Dirigentes da agremiação tentaram, inclusive, convencer o ex-prefeito a trocar o PSD pelo PSB. Kalil vai disputar o Palácio Tiradentes com o apoio de Lula.





A reboque da dobradinha com os petistas, a chapa terá as presenças também de PCdoB e PV. Chegou a haver acerto com a direção nacional do União Brasil, mas a discordância do diretório mineiro com a decisão pode barrar esse apoio. A chapa do PSD em Minas terá, ainda, o deputado estadual petista André Quintão como candidato a vice-governador. O pessedista Alexandre Silveira, por sua vez, tentará a reeleição ao Senado.