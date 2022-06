Lula lidera nova pesquisa BTG/FSB com 43%; Bolsonaro tem 33%

Nova rodada de pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB sobre a eleição para a Presidência da República mostra o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente com 43% das preferências, contra 33% do pré-candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro. Na terceira colocação, está Ciro Gomes (PDT), com 8%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 3%. André Janones (Avante) tem 2%, enquanto Pablo Marçal (Pros), 1%. Os demais pré-candidatos listados na pesquisa não pontuaram. No total, 5% disseram que não vão votar em nenhum candidato. Votos brancos e nulos somaram 1%; 2% não souberam ou não quiseram responder.





A pesquisa foi realizada entre 24 e 26 de junho. Foram entrevistados 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Comparada à pesquisa anterior, realizada em 13 de junho, Lula oscilou negativamente um ponto percentual, dentro da margem de erro, enquanto Bolsonaro variou um ponto positivo. Se a comparação for feita com o levantamento de 30 de maio, houve redução na diferença entre Lula e Bolsonaro. Em 30 de maio, Lula tinha 46% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro. Ou seja, eram 14 pontos percentuais de diferença, que agora caiu para 10 pontos.





Em relação ao segundo turno, a pesquisa BTG Pactual/FSB aponta para vitória de Lula em todos os cenários de que participa. Já Bolsonaro sairia derrotado em duas simulações e ficaria em empate técnico num terceiro. O primeiro cenário é o mais provável, de acordo com o levantamento: embate entre o ex e o atual presidente. Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2010, tem 52% das intenções, enquanto Bolsonaro aparece com 37%; 5% afirmam que não votariam em nenhum deles; 4% dizem que votariam em branco ou nulo e 1% não sabe ou não respondeu.





No embate entre Lula e Ciro Gomes, o petista tem 50%, contra 29% de Ciro. Já quando o petista enfrenta Simone Tebet, o ex-presidente chega a 52%, contra 28% da atual senadora. Já Bolsonaro perde também para Ciro, que tem 48%, contra 38% do presidente. Diante de Tebet, ele teria 40%, contra 41% para a parlamentar. É um empate técnico, pois a margem de erro é de dois pontos percentuais.





REJEIÇÃO





A pesquisa BTG Pactual/FSB mostra ainda que 57% dos entrevistados não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. O segundo mais rejeitado é Ciro Gomes, com 51%, seguido de Lula (44%). Na sequência do cenário estimulado, aparecem Luciano Bivar com 32%, Felipe D'Ávila com 30%, André Janones com 28% e Simone Tebet com 27%. Lula também lidera no quesito "É o único em que votaria". Tem 32% das intenções ante 26% de Bolsonaro. Ciro tem 5%, Janones 2% e Tebet 1%.





O levantamento aponta também que entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, 73% votam em Lula, 16% votam em Bolsonaro, 9% em outros pré-candidatos e 1% está indeciso. Já entre os entrevistados que não recebem o auxílio, 40% votam em Lula, 34% em Bolsonaro, 16% em outros candidatos, 2% estão indecisos e 8% não votam. Ao todo, 83% das pessoas ouvidas pela pesquisa não recebem nem moram com alguém que recebe o auxílio, enquanto 8% recebem e 7% não recebem, mas moram com quem recebe. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-05022/2022.