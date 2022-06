Pestana chama Zema de ''ausente'' e Kalil e ''chefe de torcida organizada''

''Minha especialidade é criar soluções e não ficar nessa coisa de rede social, dançando em TikTok, fazendo palhaçada e tergiversando, com populismo barato'' (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)



O ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB) já havia “pendurado as chuteiras” da política quando passou a ser cortejado por correligionários para ser pré-candidato ao governo de Minas. Agora, mesmo após o convite do governador Romeu Zema, pré-candidato do Novo à reeleição, ao jornalista Eduardo Costa, do Cidadania – partido com o qual os tucanos formam federação – diz estar para valer na disputa. Ele participou, ontem, do “EM Entrevista”, podcast de política do Estado de Minas, e criticou a “inaptidão” de Zema. Segundo ele, a equipe do governador tem cometido erros por uma “percepção falsa” de vitória antecipada. “Ele não ganhou a eleição, acho, inclusive, que está caminhando para derrota”, afirmou. Sobre o pré-candidato do PSD ao Executivo estadual. Pestana o classificou de “chefe de torcida organizada”. Para o tucano, o governador e o ex-prefeito são frutos da “antipolítica”. “Minha especialidade é criar soluções e não ficar nessa coisa de rede social, dançando em TikTok, fazendo palhaçada e tergiversando, com populismo barato”. Mesmo em meio ao mal-estar público gerado pela sondagem de Zema ao Cidadania, o PSDB mantém conversas com o MDB, partido que pode indicar o candidato ao Senado na chapa de Pestana. No radar estão, também, União Brasil e PDT – que, neste momento, tem a pré-candidatura de Miguel Corrêa. O ex-deputado federal Marcus Pestana (PSDB) já havia “pendurado as chuteiras” da política quando passou a ser cortejado por correligionários para ser pré-candidato ao governo de Minas. Agora, mesmo após o convite do governador Romeu Zema, pré-candidato do Novo à reeleição, ao jornalista Eduardo Costa, do Cidadania – partido com o qual os tucanos formam federação – diz estar para valer na disputa. Ele participou, ontem, do “EM Entrevista”, podcast de política do Estado de Minas, e criticou a “inaptidão” de Zema. Segundo ele, a equipe do governador tem cometido erros por uma “percepção falsa” de vitória antecipada. “Ele não ganhou a eleição, acho, inclusive, que está caminhando para derrota”, afirmou. Sobre o pré-candidato do PSD ao Executivo estadual. Pestana o classificou de “chefe de torcida organizada”. Para o tucano, o governador e o ex-prefeito são frutos da “antipolítica”. “Minha especialidade é criar soluções e não ficar nessa coisa de rede social, dançando em TikTok, fazendo palhaçada e tergiversando, com populismo barato”. Mesmo em meio ao mal-estar público gerado pela sondagem de Zema ao Cidadania, o PSDB mantém conversas com o MDB, partido que pode indicar o candidato ao Senado na chapa de Pestana. No radar estão, também, União Brasil e PDT – que, neste momento, tem a pré-candidatura de Miguel Corrêa.





O Cidadania tem federação com o PSDB, mas o jornalista Eduardo Costa, do Cidadania, recebeu convite para ser o vice de Zema. Sua pré-candidatura permanece sólida?

Meus dois maiores adversários, Zema e Kalil, vieram, muito recentemente, da antipolítica. Zema revela grande inaptidão e inabilidade imensa para lidar com a política. Mostra disso é a convivência turbulenta com a Assembleia. Ele não conseguiu aprovar nada de fundamental por essa incapacidade de diálogo. Nesse caso, isso se revelou de forma profunda e surpreendente. Ele deveria saber que o Cidadania está federado ao PSDB. Não sei se é desinformação, despreparo, inabilidade ou esperteza excessiva. Ele já queimou Paulo Brant (PSDB), economista fenomenal, que é o vice. Depois, queimou os deputados Bilac Pinto (União Brasil) e Marcelo Aro (PP). Agora, lançou, de forma estapafúrdia e completamente inadequada Eduardo Costa – sabendo que há candidatura colocada no PSDB. Isso revela um pouco a forma de conduzir e o despreparo de Zema, que pode até ser bem-intencionado. Mas Minas está ausente no cenário nacional. A condução política e a convivência com a Assembleia – e Kalil também era assim com a Câmara de BH – prejudica a vida das pessoas. As soluções para saúde, segurança e educação dependem de diálogo – capacidade de promover convergência e união. Isso vai ser resolvido no diálogo. Não somos moleques e não estamos brincando com a opinião pública e com o povo de Minas Gerais. Então, minha candidatura é mais do que para valer.





O PSDB deu apoio parlamentar a Zema e há gente do partido no governo. Sua pré-candidatura representa a ruptura dos tucanos com o governador?

Fomos adversários de Zema no segundo turno. Perdemos, mas temos espírito republicano e conciliador. Não brigamos com ninguém. Seguimos a máxima do Tancredo [Neves] de que, aqui, quem briga são as ideias. Diante da profunda crise de Minas, fomos os primeiros a dar as mãos a Zema. O PSDB colaborou, mas não quer dizer que haja identidade. Paulo Brant foi [eleito vice] pelo Novo. Luísa [Barreto, secretária de Planejamento e Gestão] é funcionária brilhante de carreira, que ocupa a secretaria por seus espaços. Não temos identidade com essa postura do Novo. Nossa praia é outra.





Mas sua pré-candidatura é uma ruptura?

Ruptura, não. Eles conduzem tão mal que, se bobear, Zema vai ficar solitário, com chapa puro-sangue. Não sei se é isso o que querem. Eles têm um espírito que chamo de seita dogmática. Têm dificuldades no Brasil inteiro. O governador é muito frágil. Falta energia e vontade. Minas sempre foi central no Brasil. Estivemos ausentes nas reformas tributária e administrativa. Quando a democracia foi ameaçada em 7 de setembro, não houve a voz de Minas. Na pandemia, em que a condução nacional foi desastrosa, a voz de Minas também não esteve. Zema não assinou nenhum manifesto ao lado dos governadores. Agora, vão à Justiça pela questão do ICMS, mas Minas, não. É um governador ausente, que não tem habilidade para o cargo. A cadeira é muito maior do que ele. Zema não tem liderança. Ele pode até ser bem-intencionado – parece ser uma pessoa simples – mas não tem aptidão para ser governador de Minas. Isso é claro. E, se falta no Zema, sobra no Kalil, que tem a postura de chefe de torcida organizada. Não é um pacato cidadão que vai ao Mineirão para curtir. É aquele belicoso, chefe de torcida, que vez em quando ameaça jogar pela janela um radialista. Nunca farei isso. Sou do diálogo e da negociação.





Zema e Kalil polarizam, mas o PSDB se acostumou a disputar o governo de Minas como favorito. Como é para os tucanos concorrer em condições tão adversas?

O jogo não começou. A polarização mineira não é, nem de longe, próxima à polarização Bolsonaro-Lula, líderes com imagens, militâncias e redes sociais fortes. São enraizados. Zema e Kalil, não. Coordenei oito campanhas majoritárias – a última foi o segundo turno de Anastasia contra Zema, e me especializei em leitura de pesquisas. Compare o resultado espontâneo de Bolsonaro e Lula com os de Zema e Kalil: é um voto muito menos sólido. Vamos relembrar nosso legado. Minas está parada. Os últimos sete hospitais que o SUS ganhou no estado têm minha digital: Uberaba, Uberlândia, Ibirité, Pirapora, Venda Nova e Barreiro. Ainda tem a Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora. É a diferença entre a chamada antipolítica, blá-blá-blá na rede social, dancinha no TikTok, e a política de resultados à população. A assessoria política de Zema está cometendo muitos erros por uma percepção falsa de que ele já ganhou; e ele não ganhou a eleição. Acho, inclusive, que ele está caminhando para a derrota.





O senhor é favorável à adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal?

Há dívidas de curto e longo prazo que colocam Minas como um dos três estados em pior situação – no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite fez ajuste muito mais profundo que Zema; o Rio já fez a renegociação. Era secretário de Planejamento e, em 1997, participei da primeira repactuação da dívida. Não há saída sem entendimento. Somos devedores. É como uma família que se endividou e tem um carnê. Não há como impor as regras ao credor. Não há outra saída (se não a Recuperação Fiscal). Tudo tem de ser conversado com a Assembleia. Posso ser um governador melhor do que Zema e Kalil, mas a primeira coisa é organizar a casa. Se não houver reordenamento das finanças, não haverá política saudável de educação, segurança, saúde e infraestrutura. O problema é que Zema nem sequer tem um bloco [de apoio] na Assembleia. Todos os governadores tinham habilidade para ter, ao menos, metade mais um dos 77 deputados estaduais. Minha especialidade é criar soluções, e não ficar nessa coisa de rede social, dançando em TikTok, fazendo palhaçada e tergiversando, com populismo barato.





O senhor tem formação econômica. Considera que há dependência de Minas da mineração?

O que é possível fazer para diversificar as fontes de receitas?Fui 'vice-ministro' do Meio Ambiente. Precisa ter controle ambiental e pulso firme, sem preconceito (com a mineração), com diálogo. Minério só dá uma safra. Em Itabira, vai esgotar rapidamente, coisa de 10 anos. Como ficam os municípios? Temos de diversificar a economia mineira. Não é crime se ancorar no setor primário. Temos o café, a soja, o milho e a tradição da mineração. Temos de apostar no fortalecimento do setor industrial e, principalmente, na economia do século 21. Temos grande vocação para biotecnologia e tecnologias da informação. O único laboratório da América Latina que desenvolve tecnologias para a Google está em BH. Há startups e indústrias farmacêuticas. Temos vocação para tecnologia de ponta e institutos de pesquisa. Há várias vocações localizadas. Ubá, por exemplo, é um pólo moveleiro.