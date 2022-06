MP indica que Bolsonaro teria interferido na operação contra Milton Ribeiro

Brasília – Gravações feitas com autorização da Justiça são consideradas pelos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) indícios de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na investigação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ao encaminhar o processo de investigação ao STF, o juiz federal Renato Borelli cita três conversas em que ele demonstra ter medo de operações da PF nas investigações sobre a influência de pastores no MEC. Em uma delas, gravada em 9 de junho, o ex-ministro diz, em conversa com a filha Juliana, que recebeu ligação de Bolsonaro em que o chefe do Executivo nacional diz ter tido “pressentimento” e temer ser atingido pela investigação da PF. Diante dos indícios, o MP divulgou manifestação ontem sustentando que Bolsonaro interferiu no caso e recomendando à Justiça o envio ao STF.





Milton Ribeiro foi preso na manhã de quarta-feira em uma investigação que apura o envolvimento dele nos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência em um suposto envolvimento em esquema para liberação de verbas do Ministério da Educação. Ele foi solto na tarde de quinta-feira, após o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, revogar a prisão preventiva do ex-ministro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.





“O Ministério Público Federal (MPF), por meio do presente membro designado para a realização da audiência de custódia, vem apresentar sua ciência sobre a decisão de cancelamento desta, bem como sobre a determinação de soltura dos presos. Outrossim, nesta oportunidade, o MPF vem requerer o Auto Circunstanciado 2/2022, bem como o arquivo de áudio do investigado Milton Ribeiro, que aponta indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nas investigações”, diz o documento assinado pelo procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes.





O MPF é o órgão que indica a suspeita dos crimes de violação de sigilo funcional e favorecimento pessoal.





“Sobre o ponto acima, registre-se também que há indícios de igual interferência na atividade investigatória da Polícia Federal quando do tratamento possivelmente privilegiado que recebeu o investigado Milton Ribeiro, o qual não foi conduzido ao Distrito Federal (não havendo sido tampouco levado a qualquer unidade penitenciária) para que pudesse ser pessoalmente interrogado pela autoridade policial que preside o inquérito policial, apesar da farta estrutura disponível à Polícia Federal para a locomoção de presos. Nesse ponto, destaque-se que a ausência de Milton Ribeiro perante a autoridade policial foi prejudicial ao livre desenvolvimento das investigações”, escreve o procurador.





DELEGADO





Em documento enviado ao STF, o delegado da PF citou quatro conversas telefônicas de Milton Ribeiro com interlocutores entre 3 e 22 de junho, dia em que o ex-ministro foi preso. "As transcrições das conversas datadas acima evidenciam que Milton Ribeiro estava ciente da execução de busca e apreensão em sua residência e externa preocupação com os pastores Gilmar e Arilton", disse o relato do delegado, citando conversa do ex-ministro com outros investigados na operação.





"Nos chamou a atenção a preocupação e fala idêntica quase que decorada de Milton com Waldemir e Adolfo e, sobretudo, a precisão da afirmação de Milton ao relatar à sua filha Juliana que seria alvo de busca e apreensão, informação supostamente obtida através de ligação recebida do presidente da República", emendou a PF no documento remetido ao STF. Após o relato, o delegado destacou que os indícios de vazamento da operação são "verossímeis e necessitam de aprofundamento diante da gravidade do fato aqui investigado".





‘Ativismo judicial’, diz defesa de ex-ministro

Brasília – A defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro se pronunciou sobre as gravações em que o ex-chefe do MEC afirma que foi informado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a respeito da operação da Polícia Federal — que resultou em sua prisão. O advogado Daniel Leon Bialski alegou que o áudio foi captado enquanto Ribeiro tinha foro privilegiado e que o juiz responsável pelo caso atuou com “ativismo judicial”. “Se assim o era, não haveria competência do juiz de primeiro grau para analisar o pedido feito pela autoridade policial, e, consequentemente, decretar a prisão preventiva”, disse a defesa, em nota à imprens





Bialski afirmou, ainda, que o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília — que determinou a prisão de Ribeiro — age com viés ideológico. “Todavia, se realmente esse fato se comprovar, atos e decisões tomadas são nulos por absoluta incompetência e somente reforça a avaliação de que estamos diante de ativismo judicial e, quiçá, abuso de autoridade, o que precisará também ser objeto de acurada análise”, argumentou.





“OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA”

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou ontem ação no Supremo Tribunal Federal por obstrução de Justiça, pedindo abertura de inquérito sobre a possível interferência de Bolsonaro nas investigações e sobre eventuais condutas de violação de sigilo e obstrução de Justiça. "Estamos presenciando um ataque às instituições e o escancaramento da corrupção. Uma conduta gravíssima de interferência na autonomia de um órgão que deve agir com independência na apuração dos fatos", afirmou Randolfe.





Na Câmara, o Psol protocolou requerimento de convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para prestar esclarecimentos em plenário sobre a suposta interferência do presidente. A investigação da PF sobre o suposto envolvimento de Ribeiro em suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi aberta inicialmente em março pela ministra do STF Cármen Lúcia, que deve receber também essas novos pedidos.





GRAVAÇÃO

Conversa telefônica entre o ex-ministro Milton Ribeiro e a filha Juliana





9 de junho





Milton:

“A única coisa meio... hoje o presidente me ligou... ele tá com um pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos pra ele, né?”





Juliana:

“Ele quer que você pare de mandar mensagens?”





Milton:

“Não! Não é isso... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão... em casa... sabe... é... é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né”