Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprova indicação de Caio Andrade

Se confirmado, Caio Andrade vai substituir José Mauro Coelho, que deixou a Petrobras na semana passada (foto: SERPRO/DIVULGAÇÃO)





Brasília – O nome de Caio Paes de Andrade, indicado pelo Palácio do Planalto para a presidência da Petrobras, foi aprovado, ontem, pelo Comitê de Elegibilidade. Andrade vai substituir José Mauro Ferreira Coelho, que pediu demissão na segunda-feira. Ele vinha sofrendo pressão do governo e de aliados por causa da nova alta nos preços dos combustíveis. A indicação agora será deliberada pelo Conselho de Administração, na segunda-feira, segundo informou a estatal em nota. Sendo aprovado no colegiado, Andrade pode assumir a presidência. As análises ocorrem com base nas regras de governança da companhia e na legislação aplicável.





Andrade, que é secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no último dia 9. Além da indicação para o comando da estatal, o Planalto listou outros nomes para o conselho da empresa. Todos ainda precisam passar pelo crivo da assembleia de acionistas da estatal. Coelho pretendia permanecer no cargo até que todos os trâmites burocráticos da sucessão fossem cumpridos, mas acabou renunciando nesta semana, após forte pressão política do Palácio do Planalto e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).





Até o fim dos trâmites legais para a aprovação de Andrade, a presidência da estatal é ocupada interinamente pelo atual diretor de exploração e produção da companhia, Fernando Borges. Se tiver seu nome confirmado, Andrade será o quarto presidente da Petrobras indicado pelo governo Bolsonaro. De olho na reeleição em outubro, o presidente tem elevado o tom das críticas contra a administração da estatal. Chegou a chamar de “estupro” os lucros da empresa.





NEGOCIAÇÃO SOBRE ICMS





O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou audiência conciliatória entre os estados e a União sobre as novas regras para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nesta semana, os procuradores estaduais encaminharam documento à corte para pedir a revogação da decisão do ministro André Mendonça de uniformizar as alíquotas do tributo a partir de 1º de julho. Mendes marcou a reunião para a próxima terça-feira, às 9h, por meio de uma sala virtual. As mudanças no imposto atendem ao interesse do governo, que quer segurar os preços dos combustíveis limitando a alíquota do imposto estadual.





“Considerando a busca por um compromisso conciliatório manifestado pelos estados-membros e colhida, pessoal e informalmente, a concordância da submissão ao interesse autocompositivo com diversas autoridades do Poder Executivo da União, designo audiência de conciliação/mediação, na qual poderão comparecer os representantes de todos os entes federados, a ser presidida por mim e/ou pelo juiz auxiliar Diego Viegas Veras no dia 28 de junho de 2022, às 9h, virtualmente, pela plataforma Zoom”, escreveu o magistrado





No despacho, assinado ontem, o ministro também recomendou que as partes estejam “munidas de propostas que envolvam o pacto federativo discutido nesses autos”. O pedido para a suspensão foi assinado pelos representantes dos 26 estados e do Distrito Federal e endereçado a Gilmar Mendes — que já indeferiu uma solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender todas as leis estaduais e distritais. “A jurisprudência do STF rechaça completamente a tentativa de um ministro, monocraticamente, contrariar a decisão de outro”, escreveram.





O presidente Jair Bolsonaro sancionou, na noite de quinta-feira, o projeto que limita o ICMS sobre itens como diesel, gasolina e energia elétrica. Com vetos, a aprovação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O tema é de amplo interesse do governo federal, que tenta conter a inflação e o preço dos combustíveis em um ano eleitoral. A proposta do Congresso Nacional prevê que esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis. Com isso, os estados são impedidos de aplicar taxa superior à alíquota geral do imposto, que varia de 17% a 18%.





Governadores e municípios criticaram o projeto, temendo perder uma arrecadação bilionária. Para evitar ainda mais críticas dos representantes, o Congresso sugeriu itens que previam mecanismos parciais de compensação financeira aos estados devido à limitação da alíquota do ICMS. Bolsonaro, porém, vetou os trechos. O que deve gerar mais reação entre os parlamentares trata do repasse mínimo constitucional de recursos à educação, à saúde e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).