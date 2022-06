Aécio debate viagens a países lusófonos

Aécio se encontrou com o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia de Portugal, Marco Perestrello (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) desembarcou em Portugal, ontem, para falar aos integrantes do Parlamento do país europeu a respeito da aplicação e da ampliação do texto que facilita o trânsito de pessoas entre as nações de língua portuguesa. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi aprovado pelo Congresso Nacional do Brasil em fevereiro deste ano. O relator do tema na Câmara dos Deputados foi o tucano. O trato permite facilidades a cidadãos que vão de um país ao outro e ajuda na autorização de residência e no visto residencial e também a viabilizar estadas temporárias ou de curta duração.





Em agosto de 2021, o acordo entre os membros da CPLP foi assinado por Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. Havia, no entanto, a necessidade de ratificação do Legislativo.





Em terras lusitanas, Aécio se encontrou com o deputado Marcos Perestrello, presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia Portuguesa. Outra pauta na agenda é que o tucano apresente aos congressistas portugueses um projeto de lei que quebra a patente de vacinas e medicamentos, em caso de pandemias como a de COVID-19. O texto sobre a quebra das patentes, relatado por Aécio na Câmara, foi sancionado pelo governo federal brasileiro em setembro do ano passado. Há interesse dos portugueses na medida. Aécio participou também de uma sessão da Assembleia de Portugal. Ele recebeu aplausos dos deputados ao ter sua biografia lida por Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente do Parlamento local.





CANDIDATURA





Aécio Neves voltou à Câmara dos Deputados em 2019, após hiato de 17 anos, por ter sido eleito governador de Minas e, depois, senador. Na semana passada, pesquisa feita pelo Instituto F5 Atualiza Dados e divulgada pelo Estado de Minas apontou o parlamentar na liderança pela vaga ao Senado este ano. Segundo o levantamento, Aécio tem 18,5% das intenções de voto. Ele está seis pontos percentuais acima de Cleitinho Azevedo (PSC), o vice-líder.





Apesar da vantagem, o deputado diz que, por ora, não pensa em tentar retornar ao Senado. "Do meu ponto de vista pessoal, sou hoje candidato a permanecer na Câmara Federal, servindo a Minas e dando continuidade a um trabalho extremamente relevante que tenho desenvolvido como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados", disse.





A pesquisa da F5 está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.