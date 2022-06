Defesa de reforma de conselho da ONU

Brasília - Em seu discurso na abertura da 14ª Cúpula dos Brics, que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul, ontem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a necessidade de uma reforma em organizações internacionais, em especial no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo ele, o Brasil aprofundará uma integração econômica com o bloco. "Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação", afirmou em pronunciamento na reunião virtual.





China





Apesar de sempre fazer críticas diretas à China e ao regime político instalado no país, o presidente enviou um recado especial de agradecimento ao presidente chinês Xi Jinping, que liderou a cúpula virtual. "Ao agradecer a presidência chinesa pela organização deste encontro, saúdo o presidente Xi Jinping e o povo chinês, que tão bem me receberam durante minha visita à China em 2019", comentou Bolsonaro. "Naquela ocasião, pudemos avançar na parceria estratégica entre Brasil e China, com benefícios concretos para os nossos povos, como demonstrado pela nossa cooperação durante a pandemia da COVID-19", completou.