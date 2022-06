MPF aponta organização criminosa no ministério

Fachada do MEC em Brasília: ex-ministro é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência (foto: MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O Ministério Público Federal (MPF) informou à Justiça Federal que as provas reunidas pela Polícia Federal indicam que os supostos crimes no Ministério da Educação, sob a gestão de Milton Ribeiro, que foi detido na quarta-feira e solto ontem, foram praticados "com o respaldo dele. O ex-titular do MEC é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em esquema de liberação de verbas do ministério. Foram presos também os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura, suspeitos de usar a influência que tinham no MEC para negociar propina em troca de verbas da pasta.





A procuradora Carolina de Oliveira, do Ministério Público Federal, sustentou que existem indícios de que uma organização criminosa atuou no Ministério da Educação. "Com efeito, as provas colhidas e já documentadas apontam para a prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa, todos em contexto de organização criminosa. Como bem apontado pela autoridade policial, os crimes ora investigados foram praticados no âmbito do Ministério da Educação, ao que tudo indica, com o respaldo do então chefe da pasta – Milton Ribeiro", ressaltou Carolina.





Segundo ela, a suposta organização criminosa se articulou para "usar verbas públicas em contrapartida a benefícios próprios". Carolina Oliveira citou também: "Trata-se de pessoas influentes, com vasto conhecimento no âmbito político, que podem vir a usar seus conhecimentos para atrapalhar as investigações". Carolina Oliveira se manifestou contra a prisão dos investigados, mas a favor de medidas cautelares, que seria proibir os suspeitos de manterem contato entre eles, não frequentar o MEC e o impedimento de deixarem o país.





ÁUDIO LEVOU À INVESTIGAÇÃO





O inquérito foi aberto após o jornal O Estado de S. Paulo revelar, em março, um "gabinete paralelo" dentro do MEC controlado pelos dois pastores. Dois dias depois, o jornal Folha de S.Paulo divulgou áudio de reunião em que Milton Ribeiro disse que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava verbas para municípios indicados pelo pastor Gilmar Silva. "Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar", afirma o ministro no áudio.





"Porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", completou Ribeiro. Após a grande repercussão negativa do áudio, Milton Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação. A investigação iniciada culminou com a prisão dele e dos pastores, na quarta-feira.