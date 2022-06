Senado tem 28 assinaturas para CPI que investigará corrupção no MEC

''Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? É só pedir, para os trabalhos da CPI, ao delegado da Polícia Federal que conduziu as ações de agora para compartilhar os documentos de posse da PF e do MPF'' - Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O pedido para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC, que investigará a suspeita de desvio de recursos do Ministério da Educação para o pagamento de propina para pastores, comandado pelo ex-ministro Milton Ribeiro, conseguiu 27 assinaturas, uma além do mínimo para ser criada. O líder da oposição do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), explicou que a instalação da comissão agora depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas acredita que será feita porque, de acordo com o requerente, o senador “é um dos presidentes do Senado mais obedientes ao texto da Constituição”. Randolfe quer chegar a 30 nomes, incluindo as assinaturas de Marcelo Castro (MDB-PI) e Otto Alencar (PSD-BA).





“A comissão parlamentar de inquérito [CPI] é direito constitucional de minoria. Pela Constituição, existem apenas três critérios para que ela venha ser instalada: número certo, fato determinado e tempo para funcionamento. Esses três critérios estão no requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse o senador.





O parlamentar disse, entretanto, que vai aguardar até terça-feira. “Não protocolaremos ainda no dia de hoje [quinta-feira] esse requerimento de comissão parlamentar de inquérito. Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira.” Segundo ele, a demora é para garantir que não haja risco de "derrubada" do requerimento. Para o senador da Rede, é possível que a CPI seja instalada ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar, que começa em julho.





Mas ele reconheceu que os trabalhos de investigação só devem ter início em agosto, após o recesso. “Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação?”, questionou Randolfe ao defender que a CPI, se instalada, investigue não só as denúncias contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, mas também as suspeitas de irregularidades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Randolfe prevê que, com as evidências existentes, a CPI não precisará ser prorrogada para 90 dias, apenas 60 dias serão suficientes. “É só pedir, para os trabalhos da CPI, ao delegado da Polícia Federal que conduziu as ações de agora para compartilhar os documentos de posse da PF e do MPF”, explica.





Sobre a pressão da base governista para a abertura de outras CPIs, Randolfe informou não ver problema, desde que tenham os requisitos necessários para a instalação. Então, não precisa partir para a judicialização, os trabalhos podem acontecer concomitantemente. “Não nos intimidamos com o argumento da base do governo de que há 10 CPIs na frente. Pode fazer quantas CPIs quiser. Se criarem e tiverem os requisitos necessários, as CPIs serão instauradas. Não cabe juízo de valor, mas abertura”, opinou.





Randolfe afirmou também que se os trabalhos da comissão engatarem ainda no período da campanha eleitoral, sua prioridade será a CPI e que deixará a campanha à Presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de lado. O parlamentar é um dos coordenadores da campanha do petista. “O meu desejo particular e pessoal é estar na campanha [de Lula]. Mas, ao final, se os colegas disserem que eu tenho que estar na CPI, aí vou ter que deixar a campanha”, disse. Para o senador, a CPI é o melhor instrumento que o Senado Federal tem para cumprir o papel de fiscalizar”, garantiu.





Na quarta-feira, Rodrigo Pacheco disse que a possível criação da CPI do MEC poderá ser analisada pelo colégio de líderes. Para o presidente do Senado, em termos de conveniência e oportunidade, o momento pré-eleitoral é algo que pode prejudicar o escopo de uma CPI, que, ressaltou ele, deve ser isenta e ter o tempo necessário para a apuração ao que se propõe. “O fato de estarmos muito perto das eleições termina prejudicando o trabalho dessa e de qualquer outra CPI. Talvez seja o caso de submeter ao colégio de líderes esse e outros pedidos”, ponderou o presidente do Senado.





Quem assinou





Randolfe Rodrigues (Rede-AP)





Paulo Paim (PT-RS)





Humberto Costa (PT-PE)





Fabiano Contarato (PT-ES)





Jorge Kajuru (Podemos-GO)





Zenaide Maia (Pros-RN)





Paulo Rocha (PT-PA)





Omar Aziz (PSD-BA)





Rogério Carvalho (PT-SE)





Reguffe (União-DF)





Leila Barros (PDT-DF)





Jean Paul Prates (PT-RN)





Jaques Wagner (PT-BA)





Eliziane Gama (Cidadania-MA)





Mara Gabrilli (PSDB-SP)





Nilda Gondim (MDB-PB)





Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)





José Serra (PSDB-SP)





Eduardo Braga (MDB-AM)





Tasso Jereissati (PSDB-CE)





Cid Gomes (PDT-CE)





Alessandro Vieira (PSDB-SE)





Dário Berger (PSB-SC)





Simone Tebet (MDB-MS)





Soraya Thronicke (União-MS)





Rafael Tenório (MDB-AL)





Giordano (MDB-SP)





Izalci Lucas (PSDB-DF)