juiz sofre ameaças após decretar prisão

Responsável por determinar a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, passou a sofrer ameaças de grupos de apoio ligados ao ex-chefe do MEC. Segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal no Distrito Federal, foram “centenas” de intimidações recebidas após a decisão. Os pedidos de investigação sobre as ameaças já foram encaminhados à Polícia Federal. Renato Borelli é conhecido por outras determinações que desagradam aos políticos. Uma decisão de Borelli foi responsável por obrigar o presidente Jair Bolsonaro (PL) a usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. O ato acabou sendo derrubado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Borelli também já ordenou o bloqueio de bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos) e determinou que o ex-deputado Rocha Loures (MDB-PR) devolvesse salários recebidos.