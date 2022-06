Bolsonaro diz que pastor é inocente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem, em sua live semanal, que exagerou ao dizer que “botaria a cara no fogo” pelo ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e que ficou chateado ao saber da prisão. Ainda assim, afirmou que “bota a mão no fogo” por ele. Em março, Bolsonaro havia afirmado: “O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele”. Ontem, entretanto, declarou: “Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele. Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton. Assim como boto por todos os meus ministros pelo que conheço deles, a vivência. Dificilmente alguém vai cometer algum ato de corrupção.”





Bolsonaro afirmou também que Milton Ribeiro é inocente. “Deixar bem claro uma coisa: o Milton é pastor. No ano passado, o que o ministro fez? Me procurou e foi na Controladoria-Geral da União falar com o ministro Wagner Rosário para que fique de olho com esses dois colegas que estão com atitudes suspeitas no ministério”, disse.





“A CGU começou a investigar o caso a pedido do ministro Milton. A Polícia Federal pegou o relatório da CGU e começou a investigar. O assunto foi para o juiz de primeira instância em Brasília porque tão logo apareceu uma conversa do Milton. Conversa que falou publicamente: ‘Atendemos todos os prefeitos, independentemente de partido, os indicados pelo pastor tal’. Para dar uma moral para ele, nada demais. Em função desse vídeo o Milton pediu afastamento”, disse. Além disso, o presidente também comentou que é “constrangedor” ver a prisão do ex-ministro. “Fiquei sabendo, pela manhã, a PF na casa do Milton. É constrangedor, não há dúvida. Ninguém quer a visita da PF em casa. Eu fiquei chateado. Logo a imprensa veio colar em mim a imagem de corrupto”, apontou.