Datafolha: Lula tem 47%, seguido por Bolsonaro com 28%

Ontem, quarta-feira (22/6), ex-ministro Milton Ribeiro foi preso preventivamente, em Santos, litoral paulista. O mandado da operação “Acesso Pago”, da Polícia Federal, cita crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência O governo do presidente Jair Bolsonaro estava apreensivo com os números da nova pesquisa. Isso porque, a pesquisa os pesquisdores do instituto foram às ruas ontem.