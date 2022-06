Prisão de Milton Ribeiro estremece o Planalto

A Polícia Federal prendeu preventivamente, na manhã de ontem, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, em Santos, litoral de São Paulo. Ele foi preso na operação “Acesso Pago” que investiga esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação, com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada à pasta. Também foram alvos da operação os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).





A PF cumpriu 13 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e cinco de prisão em Goiás, São Paulo, Pará e no Distrito Federal. A operação investiga se houve “tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos” do FNDE. De acordo com a PF, a ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). em razão do foro privilegiado de um dos investigados. A operação corre sob sigilo.





O presidente Jair Bolsonaro, em março deste ano, afirmou: “Boto minha cara no fogo por ele”, ao falar sobre as denúncias no Ministério da Educação. “Se o Milton estivesse armando, não teria colocado na agenda aberta ao público. O Milton, eu boto minha cara no fogo por ele. Estão fazendo uma covardia”, afirmou. Ontem, após a prisão, Bolsonaro disse que ele deve responder pelos próprios atos. “Ele que responda pelos atos dele. Peço a Deus que ele não tenha problema nenhum, mas se tem algum problema, a PF tá agindo, tá investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF”, afirmou o presidente.





“Pelo que eu tô sabendo é aquela questão que ele (Milton Ribeiro) estava, estaria, de conversas meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Daí teve denúncia que ele teria buscado prefeito, gente dele para negociar para liberar recursos. O que acontece é que nós afastamos ele”, declarou o presidente, afastando a acusação de corrupção no governo.





O mandado de prisão, assinado pelo juiz federal 15ª Vara Federal do Distrito Federal Renato Borelli, determinava que Ribeiro fosse levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele chegou a negar um pedido da defesa para mantê-lo em São Paulo até a realização da audiência de custódia, marcada para a tarde de hoje. Em novo comunicado no início da noite, a 15ª Vara Federal do Distrito Federal disse que a audiência será feita por videoconferência. A defesa confirmou que ele passaria a noite na superintendência da Polícia Federal em São Paulo.





Ribeiro estava sendo investigado desde a divulgação de áudios, em março, em que o ex-ministro falava sobre o favorecimento de municípios que negociavam verbas com pastores, que não tinham cargos no governo. Os áudios foram divulgados pelo jornal “Estado de S. Paulo”. A Polícia Federal investiga o envolvimento de Ribeiro na liberação de verba no MEC. Ele também está sendo investigado por suspeitas de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência, junto com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. “Minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”, disse Milton Ribeiro. O escândalo levou a demissão dele da pasta, em março deste ano.





Além disso, prefeitos de diversos municípios denunciaram pedidos de propina para a liberação de verbas do Ministério. Sobre essas denúncias, Ribeiro chegou a pedir que a Controladoria-Geral da União as apurasse. Em um dos áudios que foram divulgados pelo jornal “Folha de S. Paulo”, alguns dias após o início do escândalo, Milton Ribeiro falava que o pedido de receber os pastores no Ministério veio diretamente do presidente Jair Bolsonaro. Em março, em depoimento à PF, Ribeiro confirmou que recebeu o pastor Gilmar a pedido de Bolsonaro mas, no entanto, negou que houve favorecimento na reunião.





Movimentação suspeita





Quando começaram os rumores sobre um gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC) em meados de março, a Controladoria Geral da União (CGU) iniciou uma investigação que identificou movimentações suspeitas nas contas bancárias do ex-ministro Milton Ribeiro. A Investigação Preliminar Sumária do órgão terminou em maio e, há três semanas, os servidores envolvidos encontraram indícios e passaram a trabalhar para encontrar uma relação direta do ex-ministro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que também foram presos ontem. A informação é da CNN.





“Como resultado da apuração, houve a abertura, em 14 de abril de 2022, de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em face de agente público, e a instauração, em 16 de maio de 2022, de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), em desfavor de ente privado”, informou a CGU. Segundo informações do portal, a investigação ainda gerou “abertura de trabalhos de auditoria complementares, os quais permanecem em curso''. O órgão ainda informou que pretende finalizar o inquérito até julho pois querem explicações do próprio Milton Ribeiro se realmente há algum benefício indevido.





Defesa





A defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro entrou com um pedido de habeas corpus na noite de ontem para revogar a prisão preventiva imposta pelo juiz da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. O pedido assinado pelos criminalistas Daniel Bialski e Bruno Borragine foi apresentado ao TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) e solicita que Milton Ribeiro seja colocado em liberdade ou em prisão domiciliar até a análise do habeas corpus.





O caso foi distribuído ao desembargador Ney Bello, que é um dos nomes da lista quádrupla enviada a Bolsonaro para ocupar uma das duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo os advogados de Ribeiro, a defesa ainda não havia obtido acesso aos autos da investigação que mira o ex-ministro e não foi possível consultar as razões que motivaram a prisão.





*Estagiários sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes