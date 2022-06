Articulação forte por CPI

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) publicou em suas redes sociais um comunicado em que afirmava que, com a assinatura do senador Eduardo Braga (MDB-AM), faltava apenas a concordância de mais um parlamentar para que a CPI que investigará casos de corrupção no Ministério da Educação (MEC) seja instalada no Senado. No entanto, o senador presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro (MDB-PI) – que já teria sua assinatura contabilizada por Randolfe –, ainda não havia oficializado o apoio ao requerimento.





Já na noite de ontem, Randolfe e o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) disseram ter as assinaturas para instalar a CPI. Além de Braga, a senadora Soraya Thronicke, do União Brasil, assinou o requerimento e, segundo Kajuru, Izalci Lucas, do PSDB, também se comprometeu em assinar o pedido da CPI. Por outro lado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que assinou o requerimento, se licenciou e o suplente estaria resistindo a assinar o documento.





Ao ser questionado sobre uma possível CPI do MEC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que, caso o pedido cumpra todos os requisitos, a comissão deve ser instalada. Apesar disso, o presidente do Senado ponderou que, em ano eleitoral, o processo deve ser mais difícil. “A posição da presidência do Senado é linear. De modo que o requerimento deve observar os requisitos que se exigem. Se cumprir os requisitos, será instalada. Em um momento pré-eleitoral acaba prejudicando. Essa ou qualquer outra que seja instalada”, afirmou.





Na Câmara dos Deputados, a movimentação por uma CPI também se intensifica após a prisão de Ribeiro. Um pedido, de autoria do deputado federal Rogério Correia (PT-MG), também pede a abertura de uma CPI do MEC. Mas no caso da Câmara, o requerimento precisa de 171 apoios. Só então a solicitação segue para a aprovação do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





Ainda nas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues se pronunciou sobre a prisão do ex-ministro. No Twitter, Randolfe cobrou a prisão de “quem manda também” e ressaltou a proximidade de abertura da CPI para investigar irregularidades no MEC. “Tem que prender quem manda também”, escreveu o político, ressaltando ainda que a detenção de Ribeiro esclarece os motivos de o governo Bolsonaro ter se esforçado em retirar as assinaturas da CPI. "É compreensível agora por que o governo Bolsonaro se esforçou tanto para retirar assinaturas da CPI do MEC. Ainda em abril, nós precisávamos apenas de mais duas. Agora sabemos a razão! O Bolsolão do MEC já é o maior escândalo de corrupção da história!”, concluiu Rodrigues.





Em abril, Randolfe, que é autor do requerimento da CPI, chegou a anunciar ter conseguido as 27 assinaturas para a criação da CPI, mas os senadores Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Styvenson Valentim (Podemos-AC) decidiram retirar o apoio ao requerimento para a criação de uma CPI do MEC. O próprio parlamentar reconheceu, no entanto, que o apoio era frágil e havia risco de recuos. Randolfe trabalhava com a ideia de atingir 29 ou 30 assinaturas justamente para ter uma margem em relação à pressão do governo. Sem o número mínimo, o requerimento não pode ser protocolado junto à Mesa Diretora do Senado.





Pressão





Em abril, lideranças religiosas nos estados pressionaram os senadores a retirarem ou negar apoio à criação da CPI. Oriovisto confirmou que decidiu retirar a assinatura, mas negou que tenha sofrido pressão de líderes religiosos. “Acho que esta CPI, em período eleitoral, vira palanque. Os absurdos que ocorrem no MEC e no FNDE precisam ser apurados pela PF, TCU e MP”, disse.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda