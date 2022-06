Bolsonaristas saem em defesa

O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para elogiar a postura do pai durante as investigações da Polícia Federal (PF) que prenderam o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro ontem. Para Eduardo, a prisão do ex-ministro é a “prova” de que investigações têm total autonomia e não são barradas pelo governo, como a “esquerda afirma”. “Jair Bolsonaro sempre pregou e continua seguindo: se fez algo errado, que pague por isso”, escreveu.





Para a ala bolsonarista, a prisão “prova” que o chefe do Executivo não vem interferindo nas ações da Polícia Federal (PF), como vinha sido acusado. Para o deputado Marco Feliciano (PL-SP), a prisão evidencia que “o governo não compactua com possíveis erros, tanto que a investigação da PF se baseia em um relatório da CGU, órgão do governo federal. E a lei é para todos”.





O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), também da base de Jair Bolsonaro (PL), criticou o juiz federal Renato Coelho Borelli, após a prisão do ex-ministro. “Juiz determina o uso obrigatório de máscaras e multa para Bolsonaro. Juiz torna Sérgio Camargo réu em queixa-crime feita por Tabata Amaral. Juiz decreta prisão de Milton Ribeiro. O que essas decisões têm em comum? O juiz Renato Coelho Borelli. Mas deve ser apenas coincidência”, escreveu no Twitter.





Evangélicos





Parlamentares da bancada evangélica reagiram ontem à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, a qual classificaram como um “triste episódio”. “Desde a minha primeira entrevista e declarações sobre este triste episódio, eu disse: afasta-se, investiguem e, se for culpado, que seja exemplarmente punido ao rigor da lei”, disse em sua conta no Twitter, o líder da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). “Parabéns ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que agiu assim”, completou.





Para Marco Feliciano, é preciso aguardar os desdobramentos da investigação. “Hoje é um dia muito triste para a Igreja Evangélica da vertente Pentecostal. A prisão do pastor Gilmar Santos, pelo qual, como pregador da palavra, sempre tive respeito e admiração, nos causa um profundo constrangimento”, escreveu.





“A Polícia Federal está cumprindo o seu papel de apurar indícios de malfeitos no MEC. A sociedade merece todas as respostas”, disse o deputado Roberto de Lucena (Republicanos-SP). “Não faço juízo precipitado. Aguardo a conclusão das apurações e a manifestação da Justiça, mas é um dia triste para o Brasil”, completou. (VC)