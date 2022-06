Ataque duro ao presidente

"O ministro me pareceu uma pessoa de bons tratos, muito educado. Mas esse episódio deve ser apurado. É um fato relevante, um ex-ministro preso. Automaticamente tem repercussões" - Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 2/6/22)





Pré-candidatos ao Planalto criticaram ontem o presidente Jair Bolsonaro (PL) após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal. Segundo os presidenciáveis, o caso demonstra corrupção no atual governo. “Bolsonaro diz que fica no governo até quando Deus quiser. Se o pastor Milton Ribeiro cumprir o compromisso cristão de falar a verdade, será um poderoso agente da vontade divina”, escreveu o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) em sua conta no Twitter.





Ciro ironizou ainda uma fala de Bolsonaro sobre o ex-ministro. Em 24 de março, o presidente afirmou que botava “a cara no fogo” por Milton. Quatro dias depois, ele foi demitido do Ministério da Educação e Cultura (MEC). O ex-ministro foi preso ontem pela Polícia Federal (PF) em Santos, litoral de São Paulo. Ele é investigado por corrupção passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa e prevaricação por suposto envolvimento em esquema de cobrança de propina para liberação de verbas do MEC.





“A prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo o desmando que virou a educação neste governo”, afirmou a senadora Simone Tebet (MDB). “Corrupção também é marca desse governo. Nas vacinas, na educação, no orçamento secreto”, completou. Já o deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou a situação em suas redes sociais. “Ministro do governo ‘sem corrupção’ preso por corrupção. Taokey?”, disse Janones.





No Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acredita que a investigação da Polícia Federal (PF) e a prisão do ex-ministro da Educação vão trazer impactos político e jurídico ao país. “O ministro me pareceu uma pessoa de bons tratos, muito educado. Mas esse episódio deve ser apurado. É um fato relevante, um ex-ministro preso. Automaticamente, tem repercussões”, disse Pacheco.





“Não pode haver um pré-julgamento e garantir os direitos. Naturalmente, existe um efeito político. Uma condição dessa, com caráter preventivo, tem impacto político, jurídico… O governo deve dar suas explicações”, complementou. Ainda segundo o presidente do Senado, um ex-ministro em “condição de prisão preventiva é grave”.





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) críticou o governo de Jair Bolsonaro e cobrou a abertura CPI. “Bolsonaro foi à ONU mentir sobre corrupção, provada na AstraZeneca e Covaxin pela CPI. Barras de ouro do MEC e a prisão do ex-ministro mostram a heresia com a sacristia pública. 'Foi um pedido especial do presidente', disse Milton Ribeiro. CPI já.”





A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) usou as redes sociais para pedir que todos sejam investigados. “A área que deveria ser a mais importante ao Brasil virou símbolo do desastre desse governo. Os piores ministros da Educação da história não só destruíram, como também transformaram o MEC em balcão de negócios. Que Milton Ribeiro e todos os outros sejam investigados e punidos!.”





O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) se manifestou pelo Twitter: “O ex-ministro da educação de Bolsonaro Milton Ribeiro foi preso por um escândalo de corrupção para liberação de recursos públicos do ministério. Nós avisamos desde sempre, não avisamos? Nunca foi pra combater a corrupção!”. Quem também falou sobre o assunto foi a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffman. Para ela, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve estar tendo um “péssimo dia”. “Péssimo dia pro governo corrupto de Jair Bolsonaro. PF prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastor cabeça da organização criminosa, que cobrava propina em barra de ouro pra liberar verba da educação. Até outro dia, Bolsonaro dizia que colocava a cara no fogo por ele.”





O presidente do PDT, Carlos Lupi, chamou o esquema de Ribeiro de “castelo de mentiras”. “O castelo de mentiras e discursos vazios começa a ruir. O notório Milton Ribeiro, ministro da Educação mais mal-educado da história do Brasil, fecha seu ciclo na cadeia, por corrupção. Esse é o destino natural dos comparsas de Bolsonaro, incluindo ele, claro.”