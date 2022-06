Prisão Milton Ribeiro: bolsonaristas elogiam presidente

Jair Bolsonaro é investigado pela interferência na Policia Federal (foto: Isac Nóbrega/PR)

A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, nesta quarta-feira (22/6) , vem rendendo elogios de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Para a ala bolsonarista, a prisão “prova” que o chefe do Executivo não vem interferindo nas ações da Polícia Federal (PF), como vinha sido acusado.