Parlamentares criticam empresa

Brasília – A Petrobras foi o assunto principal dos discursos no plenário da Câmara dos Deputados na sessão de ontem, após a renúncia do seu presidente, José Mauro Coelho. Diversos parlamentares criticaram a política de preços da empresa aos preços internacionais, o chamado preço de paridade de importação (PPI), e a atuação do governo federal, que tem voto majoritário no conselho da estatal e é responsável pela indicação do presidente. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que vai defender a criação de uma CPI para esclarecer a definição de preços e avaliar o lucro dos acionistas. “Eu tenho certeza de que essa CPI muito provavelmente vai culminar pedindo a privatização da Petrobras. Não faz sentido manter uma estatal se ela não tem um olhar social para com a população brasileira” .





O deputado Enio Verri (PT-PR) afirmou que a saída de José Mauro Coelho não vai afetar a decisão de subir os preços nas bombas. “O preço do combustível hoje não está ligado de maneira nenhuma à administração da Petrobras. A política de preços de paridade internacional nada mais é do que uma política indicada pelo presidente da República e pelo seu ministro da Economia, Paulo Guedes”, criticou. Já o deputado Fábio Trad (PSD-MS) afirmou que o governo é o responsável pela crise. “Quem escolhe o presidente da empresa e a maioria do conselho deliberativo é a Presidência da República. Portanto, de nada adianta mudar o presidente da estatal, de nada adianta mudar a maioria do conselho deliberativo”, disse. Para o deputado Professor Israel Batista (PSB-DF), Bolsonaro tem sido omisso na busca de soluções para o aumento dos preços de combustíveis: “O presidente tenta se desvincular do problema. Ele diz que não tem nada a ver com os aumentos e vai criando um verdadeiro teatro”.