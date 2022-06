"O PSB tem candidatura própria, é a minha, e qualquer encaminhamento vai ter que ser feito por vias partidárias, envolvendo o pré-candidato" - SARAIVA FELIPE, Pré-candidato do PSB ao governo de Minas (foto: Gladyston rodrigues/EM/D.A PRESS)





Quadro histórico do MDB, o ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe se filiou, neste ano, ao PSB. Depois de ser deputado federal por seis mandatos, resolveu que não tentará retornar ao Legislativo e é pré-candidato ao governo de Minas. Na semana passada, entretanto, o seu correligionário Geraldo Alckmin, que deve ser o vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), elogiou a dobradinha do petista com Alexandre Kalil (PSD), que também pretende disputar o Executivo estadual. Apesar da declaração do ex-governador de São Paulo, Saraiva reafirma sua pré-candidatura. Segundo ele, os impasses por palanques regionais entre PT e PSB não são exclusividade de Minas Gerais. “O problema está em vários estados. Alckmin virá a Minas e vamos conversar, colocar nossa posição”, disse ele em entrevista ao podcast “EM Entrevista”, transmitido ao vivo no YouTube do Portal Uai. Ele considera que a possibilidade de Lula ter dois palanques em Minas existe. Apesar disso, afirma não ter sido procurado por PT e PSD para debater uma união em torno de Kalil — embora, antes de se colocar como pré-candidato, os socialistas tenham tentado filiar o ex-prefeito de BH e sinalizado apoio. Ele critica a “troca de farpas” entre Kalil e o governador Romeu Zema (Novo), que deve tentar a reeleição. “Não é possível que vamos chegar à eleição com essa troca de farpas, às vezes até de agressões. Temos de nos posicionar sobre questões concretas”.





Por que o senhor se mudou do MDB para o PSB?

Fiquei cerca de 40 anos no MDB. Fui presidente, secretário-geral nacional e líder na Câmara, mas chegou em um ponto que as perspectivas do MDB não coincidiam com as minhas. Havia uma definição de que eu apoiaria Lula. Trabalhei com ele, o admiro, e percebi que o país tem um retrocesso dos processos democrático e civilizatório. O MDB caminhava para a indefinição, uma possibilidade de apoiar candidaturas que eu não me dispunha a acompanhar. Na eleição passada, como eu era presidente do partido, tive de apoiar (Henrique) Meirelles como candidato à Presidência. Achei que estaria melhor colocado no PSB, que, antes das definições estaduais, já havia decidido nacionalmente apoiar Lula.





Por que resolveu ser pré-candidato ao governo?

Um grupo avaliou que o PSB precisava mostrar a cara, ter uma candidatura, para colocar as posições do partido. Mais do que isso: observaram que, em todas as eleições, mesmo quando o candidato não tinha êxito, os votos de legenda cresceram muito. Na última vez em que o PSB teve candidato a governador (2014), com Tarcísio Delgado, teve 60 mil votos de legenda. Quando não teve, baixou para 11 mil. Então, tem também a questão da eleição de bancadas federal e estadual.





Existe alguma chance de acordo com o PT, que apoia Kalil? O senhor é nome certo na disputa?

Para a candidatura a presidente, o acerto foi nacional e anterior à minha (pré) candidatura. O partido apoia Lula nacionalmente, em todos os estados. Em relação a Minas, ainda não houve conversa. Não houve acordo. Não posso dizer que estou propenso a um acordo. O PSB tem candidatura própria, é a minha, e qualquer encaminhamento vai ter que ser feito por vias partidárias, envolvendo o pré-candidato.





Então, o PSD teria que procurar o senhor e o PSB?

Falei na semana passada com Alckmin, nosso pré-candidato. Ele assegurou que viria a Minas; viria também o presidente Carlos Siqueira. Teríamos uma conversa. Note-se que o PSB (de Minas Gerais) não estava no palanque (Lula-Kalil) em Uberlândia. Nem eu ou o presidente (estadual, Vilson da Fetaemg) estávamos no palanque. Não houve diálogo que discutisse com o PSB o encaminhamento da campanha no estado. Então, vigora minha pré-candidatura — e estou, cada vez mais, desenvolvendo meus contatos para torná-la mais forte.





Alckmin disse, no evento com Lula e Kalil, que eles formariam “a melhor parceria para Minas poder avançar”. Como recebeu essa fala?

O problema está em vários estados. Não é só aqui. Essa não é uma questão mineira — o PSB a tem em vários estados. Alckmin virá a Minas e vamos conversar, colocar nossa posição.





O senhor é próximo a Lula. Já falou com ele sobre sua pré-candidatura?

(Falei) com ele e o entorno dele. Ele não tinha palanque aqui, não tinha acerto com o PSD e Kalil. Tínhamos impasses aqui, impasse na questão da candidatura ao Senado. Então, saímos na frente com a plataforma de apoio ao presidente Lula em Minas.





Lula vai ter, então, dois palanques em Minas?

Vamos ver o que vai acontecer em Minas e nos outros estados. Pode acontecer. Pode não ser a melhor das composições, mas se faltar, absolutamente, diálogo, é o que vai ser possível.





O senhor apareceu com 0,2% na última pesquisa F5/EM. O que fazer para crescer?

Todos os outros pré-candidatos, tirando Kalil e Zema, pontuaram pouco. Pontuei mais do que esperava, pois era pré-candidato há 15 dias. Estou enviando material ao interior, criei a tag “Saraivada”, em que faço críticas. Estou tendo repercussão e retorno.





A disputa entre Zema e Kalil tem sido marcada por ataques mútuos. O senhor pretende apostar nas propostas para furar a polarização?

Não é possível que vamos chegar à eleição com essa troca de farpas — às vezes até de agressões. Temos de nos posicionar sobre questões concretas.





O senhor foi ministro da Saúde de Lula. Qual o principal gargalo do SUS em Minas?

O estado terá que ver com a União o reforço do financiamento — e, se Lula for eleito, sei que vai fazer isso. O SUS é subfinanciado para o tanto de coisas que tem de fazer. Tenho sugestão imediata: com a pandemia, tivemos o adiamento de cirurgias e de tratamentos, inclusive de câncer. Há um número excepcional de pessoas que tiveram tratamentos postergados, provavelmente agravados. Teríamos de montar uma espécie de mutirão, atendendo de manhã, à tarde e à noite nos hospitais, como feito em São Paulo, para resolver esse represamento de atendimentos. Reforçar o SUS no estado é uma forma de melhorar a saúde. O Samu só faz sentido se o atendimento for rápido. Uma pessoa que sofre infarto tem de chegar ao hospital em 20 minutos. Há reclamação do mau estado das estradas, esburacadas, sobretudo MGs. Se o Samu não conseguir ser ligeiro e transferir de uma cidade menor a outra, maior, onde os recursos são desenvolvidos, ele não funciona.





O que fazer para diversificar a economia e diminuir o impacto da mineração?

Minas é o estado que mais sofre com a questão da mineração. Há um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala “Meu triste Belo Horizonte”. Agora, você não vai ter horizonte nenhum. Até a Serra do Curral pode ser minerada, destruída. (É preciso) fazer um levantamento da situação das barragens. Faz o levantamento, mas o governo não age prontamente. Aí, estoura barragem e vira comoção internacional. É fazer um levantamento e cair em cima dessas mineradoras para que assegurem a segurança das barragens. Destruir a Serra do Curral, inclusive um pico chamado Belo Horizonte, seria uma das primeiras investidas de destruição na Serra. A atividade minerária é importante para Minas, mas você tem de ter, primeiro, mais infraestrutura.