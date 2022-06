Zema sanciona lei para refinanciar dívidas

Os secretários Gustavo Barbosa e Luisa Barreto apresentaram os valores que Minas terá de desembolsar para pagar dívidas (foto: Marcos Evangelista/Imprensa MG)





O governador Romeu Zema (Novo) anunciou ontem a sanção da lei aprovada pela Assembleia Legislativa, autorizando Minas Gerais a aderir ao artigo 23 da Lei Complementar 178, permitindo assim que o estado refinancie suas dívidas com a União. Mas ele advertiu que somente com aprovação da adesão total ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal o estado teria uma solução a longo prazo. "Para 2023, quando a gente considera o desembolso de mais de R$ 10 bilhões, não há como fazer esses pagamentos sem mexer nos gastos do estado, o que inclui as despesas com as políticas públicas", disse Zema.





Além do valor renegociado, Minas Gerais terá que voltar a pagar todos os meses as parcelas da dívida com o governo federal que estavam suspensas. No total, a dívida do estado com a União é de R$ 141,5 bilhões. A lei sancionada dá 30 anos ao estado para quitar o passivo com a esfera federal. Os encargos de inadimplência serão suprimidos, mas o saldo devedor será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais 4% ao ano, com limite imposto pela Selic.





Em vídeo apresentado durante entrevista coletiva concedida ontem pelos secretários Gustavo Barbosa, da Fazenda, e Luisa Barreto, do Planejamento e Gestão, o governador voltou a criticar o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), por não ter colocado o projeto de adesão ao RRF em pauta. "Até hoje, por não entender a proposta, ou por ter medo de que fosse aprovado, não levou sequer o projeto a plenário para votação. E os deputados em Minas nem tiveram a chance de opinar."





O projeto pedindo autorização da Assembleia para adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, com o objetivo, segundo o governo, de negociar com a União melhor forma de pagamento da dívida, foi encaminhado ao Legislativo em 2019. Ao declarar que o artigo da lei é "necessário, mas insuficiente", o governador justificou tratar-se de uma alternativa que obriga ao pagamento, ainda em 2022, de R$ 4,8 bilhões à União. "A lei é parcial, mas alternativa necessária porque, a qualquer momento, podem cair as liminares que suspendem os pagamentos das parcelas da dívida junto ao STF", o que obrigaria o estado a quitar R$ 31 bilhões não pagos desde junho de 2018. Montante que somado a juros e multas chegaria a R$ 40 bilhões.





Em outubro passado, o ministro Luís Roberto Barroso chegou a ameaçar cassar a medida cautelar caso o estado não aderisse ao RRF. O prazo dado por Barroso para o ingresso no pacote de ajuste fiscal venceu em abril. Se a liminar cair, o estado afirma que terá de pagar, de uma só vez, cerca de R$ 40 bilhões – as cifras se referem, justamente, às parcelas que não foram honradas por causa da suspensão do passivo.





O governador disse que se o estado aderisse ao regime de recuperação fiscal pleno, junto com artigo 23, Minas teria que pagar neste ano R$ 900 milhões, e não R$ 4,8 bilhões. “E no ano que vem pagaríamos R$ 2,7 bilhões, e não R$ 10,9 bilhões", afirmou. O secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, explicou que o artigo 23 trata da dívida não paga desde 2018 em função de liminares. E que a adesão significa o perdão do custo de inadimplência de R$ 9 bilhões e os R$ 30 bilhões restantes serão parcelados em 30 anos, com a condicionante da desistência pelo estado das ações para que a dívida não seja paga.





Barbosa disse ainda que a "necessária" adesão total ao plano de recuperação fiscal não afetará políticas remuneratórias dos poderes e que a gestão de caixa centralizado (exigência do projeto do governo federal) não interfere em outros poderes. "O conselho fiscal apenas acompanhará o desenrolar do plano, sem afastar a competência do órgãos fiscalizadores."





A secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, apresentou os impactos da adesão ao artigo 23, que classificou como medida de responsabilidade para afastar o risco de cobrança imediata de R$ 40 bilhões, mas ponderou que ela "não resolve os problemas das contas estaduais a longo prazo." E voltou a defender a adesão completa ao plano. Segundo a secretária, o gasto de R$ 10,9 bilhões que Minas terá no ano que vem equivale à folha salarial de toda a área de educação e ainda sobrariam R$ 1 bilhão.





Um plano polêmico





Proposto pelo governo federal, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) oferece melhores condições para o pagamento das dívidas do governo estadual com a União, mas, como contrapartida, o estado deve adotar medidas para conter o crescimento de suas despesas por um período de nove anos. O artigo 23 da Lei Complementar 178, de 13 de janeiro de 2021, prevê o refinanciamento, sem adesão ao RRF, em 360 meses (30 anos) dos valores não pagos, desde que o estado desista espontaneamente das liminares na Justiça e volte a pagar os valores integrais das parcelas da dívida.





A resistência de parte dos deputados à Recuperação Fiscal tem a ver com as contrapartidas exigidas pelo plano de ajuste contábil. Há receio, na Assembleia, por congelamento de salários de servidores, desinvestimentos em políticas públicas e privatização de estatais. Medidas negadas pelo secretário da Fazenda. Nasceu, então, o projeto de lei (PL) que permite a celebração de acordo para o reparcelamento da dívida. A proposta é considerada uma resposta da Assembleia ao RRF. Diferentemente da opção defendida pelo Executivo, o convênio direto com a União não prevê a vigência de contrapartidas.