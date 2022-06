''Não levo jeito para presidente''

Deputado Daniel Silveira recebeu perdão da pena concedido por Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem não levar jeito para ocupar o cargo de chefe do Executivo. A declaração foi dada durante o 5º Fórum de Investimentos Brasil 2022, maior evento da categoria na América Latina, em São Paulo. “Não tinha nada para estar aqui, nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro, entrei pra política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara [dos Deputados]”, afirmou o presidente.





Durante o evento, Bolsonaro voltou a questionar a integridade do processo eleitoral brasileiro. O chefe do Executivo comparou as eleições presidenciais a um “self-service”, e disse que às vezes é necessário que se escolha o “menos ruim”. “Eleições para presidente em especial é um self-service, é o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão, quero um cordeiro, se não tem cordeiro. É o que está na mesa. E, às vezes, estando na mesa, você vai ter que comer. Vamos escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018”, disse ele em discurso durante 30 minutos.





“Eu venci no primeiro turno. Eu posso apresentar falhas. Eu posso dizer como foi a eleição de 2014, que no meu entendimento técnico o Aécio ganhou. Eu, técnico, com a documentação que eu tenho do próprio TSE, (posso) falar que eu ganhei no primeiro turno. Não posso falar isso? Vão cassar meu registro?”, afirmou o presidente. Bolsonaro ataca frequentemente o sistema de votação, mesmo tem sido eleito por ele por vários mandatos.





Ele afirmou ainda que não está com medo da eleição, mas admitiu que “não tinha nada para estar aqui” como presidente, e que “a mão de Deus foi colocada sobre o Brasil”. “Nasci para ser militar, fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso”, afirmou.





SILVEIRA





Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal ontem pedido para que reconheça o perdão do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e anule a pena do parlamentar. A manifestação é assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. No documento, ela afirma ser preciso reconhecer os efeitos do indulto individual. "O decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz, sendo que a sua repercussão jurídica na punibilidade está condicionada à necessária decisão judicial que declara extinta a pena do condenado", argumentou.





O bolsonarista Daniel Silveira foi condenado pelo STF, em 20 de abril, a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos. A corte também determinou a perda dos direitos políticos do parlamentar. No entanto, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro decretou um indulto ao aliado.





Desde então, Silveira tem desafiado as decisões da Justiça ao aparecer sem tornozeleira eletrônica em eventos públicos e até mesmo para dar expediente no Congresso Nacional. Os partidos de oposição também pediram que STF suspenda o perdão de pena concedido.