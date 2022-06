Orçamento É aprovado com déficit de R$ 11 bi

(foto: LUIZ SANTANA/ALMG)





O plenário (foto) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo de Minas para o exercício de 2023. O déficit previsto para o ano que vem, conforme consta na matéria de autoria do governador Romeu Zema (Novo), é de cerca de R$ 11 bilhões. O projeto foi aprovado em turno único no plenário e de forma unânime – 56 votos favoráveis. Mais de 15 emendas também foram apreciadas, e os deputados estaduais seguiram os encaminhamentos dos relatores em cada adendo. Zema afirmou, em mensagem anexada ao projeto da LDO, que é um desafio equilibrar os gastos públicos com arrecadação no contexto de "rigidez orçamentária". Com a LDO, o governo tem estabelecidas metas de responsabilidade fiscal e administração pública para 2023. O orçamento será executado conforme o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). A LDO serve como molde para votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser apreciada somente no segundo semestre pela ALMG.