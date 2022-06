Decreto do governo estadual facilita tombamento da Serra do Curral

Vista da capital mineira a partir do Parque Serra do Curral. O patrimônio natural foi eleito símbolo de BH pela população, em 1997 (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS)





Decreto assinado ontem pelo governador Romeu Zema (Novo) poderá facilitar o tombamento da Serra do Curral, alvo de polêmica desde que a mineradora Taquaril Mineração S.A (Tamisa) obteve liberação do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para explorar a região. O documento reconhece um dos cartões-postais de Belo Horizonte como área de relevante interesse cultural de Minas Gerais, mas não explica se a área a ser preservada envolverá também o limite de atuação dos empreendimentos. A Serra do Curral foi eleita, em 1997, símbolo de BH pela população da capital.





O documento abrange Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Zema também emitiu despacho que determina às secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) que garantam a proteção do patrimônio da capital. Questionado pelo Estado de Minas, o governo disse que o tombamento da Serra do Curral será concluído depois de votação e aprovação do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (Conep). O órgão é composto por vários integrantes de secretarias do Estado, além de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Associação Nacional de História (Anphu-MG) e membros da sociedade civil, entre outros.





“Somente o Conep tem a autoridade para fazer tombamentos no âmbito estadual. Da mesma forma, projetos de mineração somente são aprovados após deliberação por órgão competente, a saber, em Minas Gerais, o Copam, Conselho Estadual de Política Ambiental, a quem cabe a definição de deferimento ou indeferimento de licenças pleiteadas”, afirmou o governo, em nota.





O decreto será publicado hoje no Minas Gerais, diário oficial do estado. Mas o despacho assinado por Zema já determina que a Secult avalie a possibilidade de designar um conselheiro integrante do Conep para relatar o tombamento e estabelecer diretrizes para o tombamento provisório da Serra do Curral. Além disso, o governador solicitou à Semad e ao Instituto Estadual de Florestas para instituírem uma área de preservação e conservação dentro do patrimônio ambiental. No entanto, o estado, mais uma vez, não especifica se o território vai incluir as áreas da Tamisa e da Gute Sicht, outra mineradora que atua no local.





No decreto, Zema também exigirá que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e a Advocacia-Geral do Estado (AGE) se manifestem sobre o acautelamento do cartão-postal de BH. A iniciativa é tida como a primeira etapa até o tombamento provisório do local. “Após a publicação do decreto em questão, caso ocorra o acautelamento, proposto pelo governador e ainda a ser apreciado pelo Iepha e a AGE, há a possibilidade de que o processo de mineração pela Tamisa não possa ser iniciado até a apreciação do tema pelo Conep”, disse o governo no comunicado.





“Assim como processos de licenciamento ambiental são realizados após documentos, informações e estudos para análise de viabilidade, as ações determinadas para o processo de análise de tombamento estadual de bens são feitas conforme legislação vigente e busca de entendimento junto às prefeituras envolvidas, órgãos de controle e sociedade civil”, concluiu a nota.





LICENÇA

Em abril, a Tamisa obteve licença para explorar cerca de 100 hectares da Serra do Curral, gerando reações do Ministério Público, da Prefeitura de Belo Horizonte, e de ambientalistas e da sociedade civil. A Justiça chegou a negar o pedido do MP de anular a declaração de conformidade expedida pela Prefeitura de Nova Lima, em que reconhece que a implantação do empreendimento está de acordo com a legislação municipal. O MP também ajuizou outra ação civil pública pedindo a suspensão de licenças para empreendimentos de mineração no local, mas não foi atendido outra vez.





Na visão do engenheiro ambiental e mestre em sustentabilidade Felipe Gomes, a iniciativa de tombar a Serra do Curral só fará sentido se o governo proibir a atuação das mineradoras no local: “O tombamento estadual é um grande engodo e não resolve o problema. É certo que melhora a situação, mas não deveria se falar em mineração no local, já que se trata de uma área de preservação. O governador diz que a serra permanecerá intocada, mas isso não seria possível se ela continuar sendo alvo de atividade minerária”.





Além do tombamento, estudos deverão ser feitos junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) para a criação de uma unidade de conservação na Serra do Curral. A ideia é que a área possa ser instituída como Parque Metropolitano da Serra do Curral, que inclua territórios das cidades envolvidas.





Felipe Gomes disse que até mesmo a criação do parque está ameaçada em caso de o governo desconsiderar a área de mineração: “O que temos de verificar e analisar é se o tombamento vai incluir ou não a área da Tamisa. Se não incluir no decreto do governo, será um tiro no pé. Não faz sentido algum, inclusive na criação do Parque Metropolitano, sem desconsiderar a área de mineração. Fica algo capenga e fajuto”.





Preocupação com abastecimento de água





Em audiência pública realizada ontem, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputados e representantes da sociedade civil demonstraram preocupação com o futuro do abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte com os impactos da atividade minerária exercida pela Taquaril Mineradora S.A (Tamisa) na Serra do Curral. Especialistas solicitaram vários estudos complementares sobre o risco à adutora da Copasa na área. Em 29 de abril, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou a licença prévia e de instalação do empreendimento, liberando a mineração no local. Desde então, a decisão tem provocado críticas de ambientalistas e de moradores das proximidades da Serra do Curral, temendo impactos ambientais.





A audiência pública foi solicitada pela deputada Beatriz Cerqueira para explicar o posicionamento da Copasa em relação à autorização obtida pela Tamisa. Os participantes cobraram atitudes do governo de Minas na preservação dos recursos hídricos que abastecem BH.





Risco de poluição

Na Serra do Curral, há uma adutora de cerca de 2 metros de diâmetro que serve para bombear o fornecimento de água em BH até a Estação de Tratamento de Bela Fama. O equipamento é capaz de processar 8 mil litros de água por segundo. A estrutura passa no interior do terreno da Tamisa, abaixo da barragem, onde é intensa a circulação de veículos pesados.





“A Copasa tem atuado de forma irresponsável no ponto de vista de suas ações. A empresa deveria ser responsável pela bacia onde capta suas águas e pelo tratamento dos esgotos, das matas e dos córregos próximos âs estações de captação de água. A empresa deveria ser responsável pela sustentabilidade de seu negócio, de modo a prevenir futuras perdas em seu abastecimento”, afirma o representante do Fórum Permanente São Francisco, Júlio Grillo.





Houve também reflexão acerca da atuação dos empreendimentos já existentes no local. “A Copasa construiu um túnel para proteger a adutora e garantir água para 2 milhões de pessoas. Mas no local há uma usina de arsênico que pode poluir a água que serve de abastecimento à população. Os diques certamente vão atingir a adutora no futuro”, analisa o técnico químico e consultor aposentado da Copasa, Benedito Ferreira Rocha.





Em visita à Serra do Curral em 27 de maio, deputados da Comissão de Administração Pública verificaram de perto os impactos na região. “Precisamos de intervenção técnica de pessoas longe do estado de Minas. São 2 milhões que sofrem consequências em troca do benefício de poucos”, conclui Benedito. (RD)