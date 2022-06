Corte diz que acolheu 32 sugestões

Brasília – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou ontem que acolheu, de forma completa ou parcial, 32 propostas feitas pelos integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) ainda para as eleições deste ano, incluindo das Forças Armadas. Esse número representa 72% do total de 44 propostas – o número inicial era 47, mas algumas repetições foram aglutinadas - e 25% delas (11 propostas) estão sendo avaliadas para as próximas eleições municipais. Apenas uma proposta foi rejeitada.





A CTE foi instituída pela Portaria 578, de 8 de setembro de 2021, para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições, aumentar a participação de especialistas e entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização do processo eleitoral; e, por último, contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral. A comissão voltará a ser reunir no próximo dia 20.





O Departamento de Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, é uma das entidades habilitadas a acompanhar o processo eleitoral. Além da Polícia Federal, os sistemas estão disponíveis para a averiguação dos partidos políticos, das federações e das coligações, do Ministério Público, do Congresso Nacional, das Forças Armadas, do Supremo Tribunal Federal (STF), da Controladoria-Geral da União (CGU), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de departamentos de tecnologia da informação de universidades credenciadas junto ao TSE, entre outras instituições.





Nas eleições gerais de 2018, peritos da Polícia Federal participaram da inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições daquele ano. A ação fez parte do processo de validação do Sistema Eletrônico de Votação e ocorreu na Sala de Lacração do TSE, localizada no subsolo do edifício-sede do tribunal. (Com agências)