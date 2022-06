Bolsonaro ataca urnas e Fachin prega diálogo

''Quando eu estava na Rússia, o Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui contratar hackers russos para interferir nas eleições. A imprensa toda noticiou isso aí'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: PATRICK T. FALLON/AFP)





Brasília – A pouco mais de 100 dias da eleição presidencial, o presidente Jair Bolsonaro segue levantando suspeitas sobre a eficácia das urnas eletrônicas, mesmo sem apresentar provas. Em entrevista à CBN Recife e transmitida no canal do chefe do Executivo no YouTube, ele disse que o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o acusou de ter contratado hackers para apontar falhas nas urnas, o que o magistrado não fez. Já durante participação por videoconferência no evento conservador CPAC Brasil, no domingo, Bolsonaro cobrou apuração simultânea de votos, sugestão feita pelas Forças Armadas que, segundo ele, não teria sido aceita pela corte. Sem citar Bolsonaro, Fachin rebateu ontem. “Quem questiona demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto”, disse o magistrado, que defendeu “diálogo institucional” com as Forças Armadas.





"Quando eu estava na Rússia, o Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui contratar hackers russos para interferir nas eleições. A imprensa toda noticiou isso aí", afirmou. E repetiu o que tem dito nos últimos meses sobre supostas fraudes no pleito de 2018, quando se elegeu presidente. “Tudo leva a crer que houve fraude no primeiro turno [em 2018]”, afirmou ele. O TSE, entretanto, já descartou qualquer fraude desde a implantação do sistema no país, em 1996.





“As urnas eletrônicas têm 26 anos de uma história exemplar. Durante a qual nenhum indício mínimo de fraude foi comprovado”, disse Fachin. Quanto à acusação de Bolsonaro, o TSE já afirmou: "É falsa a informação de que um hacker desviou 12 milhões de votos da urna eletrônica durante as eleições de 2018", já firmou o tribunal em seu site.



'''Renovo os nossos respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência [ministro da Defesa], igualmente expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas'' - Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (foto: CARLOS MOURA/SCO/STF)



Sobre a apuração simultânea Fachin afirmou: “Refiro-me agora a uma entrevista concedida por uma alta autoridade da República, em que menciona não ser possível contagem simultânea de votos. Esclareço esse ponto, porque a crítica é indevida. Disse a alta autoridade que apuração simultânea de votos foi uma alternativa muito importante que ficou de fora. Com o devido respeito, há um erro nessa informação”.





As declarações de Fachin foram feitas durante encontro das magistradas eleitorais no TSE. “Esse é o problema. Espalha-se desinformação e, com isso, ataques à Justiça Eleitoral. Como respondemos? De uma maneira bastante simples, com informação, dados e evidências”, declarou Fachin. O ministro citou resolução do TSE que permite essa apuração cobrada pelo presidente. “Há uma ferramenta que permite a qualquer instituição fazer contagem simultânea de votos. E não é de agora que isso é possível”, declarou. Para o magistrado, a Justiça Eleitoral está preparada para conduzir a eleição de 2022 de forma “limpa e transparente”. “Quem questiona demonstra apenas ou motivação política, ou desconhecimento técnico do assunto”, afirmou também.





Quanto às supostas fraudes, o TSE ratificou que as urnas eletrônicas não têm conexão com a internet e, por isso, não podem ser invadidas de forma remota. "A preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses e posso dizer a vocês que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle", disse Fachin, quando Bolsonaro estava na Rússia, em fevereiro. Ele, entretanto, não citou fraude nem Bolsonaro.





MILITARES





Ontem, Fachin respondeu à declaração do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, de que as Forças Armadas se sentem “desprestigiadas” pela corte por causa do processo eleitoral deste ano. O magistrado pediu “diálogo institucional” e disse ter "elevada consideração" pelas Froças Armadas. "Renovo os nossos respeitosos cumprimentos a Vossa Excelência [ministro da Defesa], igualmente expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas e a todas as instituições do Estado democrático de direito no Brasil", disse Fachin no documento entregue a Nogueira





O ministro ainda agradeceu as contribuições apresentadas pelas Forças Armadas e disse que o processo eleitoral brasileiro tem contado com a participação de diversos setores nas etapas de fiscalização do sistema eletrônico. "Agradeço a apresentação de contribuições ao aprimoramento do processo eleitoral por parte desse Ministério da Defesa, aproveito o ensejo para revitalizar algumas informações sobre os atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, reforçando, assim, o necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira", afirmou Fachin.





Na última sexta-feira, o ministro Paulo Sérgio Nogueira enviou ao TSE considerações sobre as respostas técnicas apresentadas pelo tribunal sobre as eleições de outubro. No ofício, ele diz que as Forças Armadas não se sentem "devidamente prestigiadas" pela corte. "Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atender ao honroso convite do TSE para integrar a CTE [Comissão de Transparência das Eleições]", diz o ofício. Em fevereiro, o TSE reafirmou às Forças Armadas que as urnas eletrônicas são seguras. A Justiça quebrou o sigilo e divulgou as respostas às 80 perguntas com pedidos de informações para compreender o funcionamento das máquinas.