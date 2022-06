Bolsonaro diz que 'fizeram alguma maldade' com indigenista e jornalista

Jair Bolsonaro durante encontro com Joe Biden nos Estados Unidos, na última quinta-feira (9) (foto: Alan Santos/Presidência da República) O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em entrevista, nesta segunda-feira (13/6), que os "indícios levam a crer que fizeram alguma maldade" com o jornalista britânico Dom Phillips e com o indigenista brasileiro Bruno Pereira.









"Pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias, indo para o nono dia que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que os encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento", comentou.