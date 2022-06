'EM Entrevista' recebe Carlos Viana

Senador desde 2019 será o quinto pré-candidato ao Governo de Minas na série de sabatinas do Estado de Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 16/5/22)

A série de sabatinas do Estado de Minas com pré-candidatos ao governo de Minas nas eleições de 2022 será retomada hoje. O nome da vez é o do senador Carlos Viana (PL-MG), que responderá por cerca de 40 minutos aos questionamentos dos jornalistas. O “EM Entrevista” com Viana terá transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no site do Estado de Minas.





Colocado como o nome “bolsonarista” na disputa ao governo mineiro, Viana tem no presidente Jair Bolsonaro (PL) uma forma de tentar alavancar a candidatura em Minas Gerais. Porém, o problema é que até agora Bolsonaro tem preferido rasgar elogios à gestão de Romeu Zema (Novo), governador desde 2018 e nome para reeleição em 2022, do que dar um apoio aberto a Viana





“Já que o governador acabou de ocupar a tribuna, time que está ganhando não se mexe”, afirmou Bolsonaro em 26 de maio deste ano, durante encontro com empresários em Belo Horizonte. Outro desafio de Viana é tentar ganhar destaque na própria disputa estadual, que apresenta indícios de polarização. Segundo pesquisa RealTime Big Data divulgada em 30 de maio, Zema lidera as intenções de voto em Minas, com 43%. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), prefeito de BH de 2017 a março de 2022, com 29%. Quase 20% abaixo, está o senador em primeiro mandato Carlos Viana, com 7%.





A disputa





Além de Zema, Kalil e Viana, Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Saraiva Felipe (PSB) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Viana será o quinto entrevistado no âmbito da disputa ao governo de Minas nas eleições deste ano. Corrêa, Kalil, Renata Regina e Zema já participaram do EM Entrevista. Após Viana, Saraiva Felipe será o sabatinado, às 13h da próxima segunda-feira. As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.