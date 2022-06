Presidente do PDT decide ficar no cargo

A cúpula do PDT decidiu ontem que o deputado federal Mário Heringer seguirá como presidente do partido em Minas Gerais. Ele havia anunciado que renunciaria após críticas de Ciro Gomes, pré-candidato da legenda à Presidência da República. O encontro na capital mineira contou com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e tratou de diversos temas ligados à sigla no estado. O primeiro deles diz respeito à presidência da legenda em Minas.





"Tivemos aqui uma reunião da executiva estadual do PDT de Minas Gerais. Foi decidido coletivamente que o deputado Mário Heringer não tem o direito de abrir mão daquilo que nós não abrimos mão, da sua companhia, da sua liderança, da sua referência", afirmou Lupi. "Independentemente da política, Mário é um amigo, ninguém aqui aceita conversar sobre isso. Então, democraticamente, a renúncia foi renunciada. Isso foi unânime; se eu tiver falado errado alguma coisa vocês podem me questionar, isso é matéria vencida. Mário continua, com muita competência, muita lealdade, muita correção na presidência do partido aqui em Minas Gerais", completou Lupi.





A turbulência no PDT mineiro teve início em 26 de maio. Na ocasião, Ciro disse que Miguel Corrêa, pré-candidato ao governo de Minas, mesmo filiado, não é do PDT e que não será candidato. "Inclusive, é inelegível, porque tem ficha suja. Não sei o que veio fazer aqui saindo ontem do PT e se filiando ao PDT. Desse falo publicamente, porque não é companheiro", acusou Ciro.





"Eu estar na presidência do partido, para mim é um prazer, é uma delegação que me é dada pelos meus companheiros porque tomei uma atitude que achei que naquele momento tinha que tomar para determinar uma marcação de posição, uma resposta, até em respeito a todos que são companheiros aqui. Porque as decisões nossas nunca foram, e o Lupi está aqui para corroborar isso, a gente sempre conversa. Então, eu tomei aquela atitude, mas eu, de coração, eu esperava que isso acontecesse", disse Heringer ontem.





Questionado se houve contato com Ciro Gomes durante o encontro, Lupi afirmou que a relação é boa e que o motivo da escolha pela candidatura de Miguel Corrêa em Minas é para alavancar o nome de Ciro no estado. Mesma situação foi colocada por todos os outros presentes na reunião dessa sexta-feira, no escritório de Heringer, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH.





"Eu estive com o Ciro até dois dias, lá no Rio Grande do Sul. Essa questão partidária, o Ciro sempre foi muito respeitoso à autonomia do partido, nas decisões do partido. Então, isso é uma questão nossa, Minas Gerais, que está sendo conversada, e todos os atos da direção de Minas Gerais são para fortalecer a candidatura do Ciro. É esse o único objetivo do Miguel e de todos nós", afirmou





A vereadora Duda Salabert é outra opção do partido. Ela estabeleceu recorde de votos para um parlamentar na capital mineira, com 37.613 votos em 2020, passando Elias Murad (PSDB), com 20.157 em 2004. A princípio, Duda é vista como nome à Câmara dos Deputados. Contudo, há possibilidade de disputar o Senado ou, em outro cenário, o governo de Minas. "Duda é um quadro que tem sido especulado, e com razão, porque ela tem potencial e força, para ser senadora, para ser governadora, e isso é real, o mundo real, ela está sendo especulada. Nós expectamos que ela seja candidata a deputado federal. Entretanto, se lá na frente nós tivermos a necessidade, nós a temos como belo quadro", disse Heringer.