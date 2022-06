PSDB oficializa aliança com MDB para lançar Simone Tebet ao Planalto

''Tivemos um resultado sólido de apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, com vice do PSDB, para oferecer ao Brasil um projeto alternativo à polarização'' - Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)

Brasília – A Executiva nacional e as bancadas na Câmara e no Senado do PSDB aprovaram ontem, com 39 votos favoráveis, seis contrários e uma abstenção, o apoio do partido à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. A legenda deve indicar o senador Tasso Jeressaiti (CE) como vice na chapa. “Tivemos hoje um resultado sólido no sentido de apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, com vice do PSDB, para oferecer ao Brasil um projeto alternativo à polarização. Milhões de brasileiros esperam uma alternativa para votar em outubro, e nós vamos oferecer um projeto que pense no país, na redução das desigualdades sociais e na geração de empregos”, disse o presidente nacional, Bruno Araújo.





O dirigente tucano declarou também que o objetivo do PSDB não é atender a si próprio, mas ao que se mostra como melhor alternativa aos brasileiros. “Neste momento, a alternativa caminha para a unidade. E a unidade decidida nessa reunião de hoje é fortalecer a aliança entre PSDB-Cidadania-MDB. Não é mais um projeto de partido, mas um projeto de país”, disse.





“A Executiva deu uma demonstração, apesar de uma discussão intensa, democrática, que é importante ressaltar e dizer que todos esses votos ‘sim’ são ‘sim’ pelo possível. A alma do PSDB era de uma candidatura própria. Mas nós entendemos que o PSDB existe não como um fim próprio. Existe para permitir o que é melhor como alternativa para os brasileiros”, afirmou Araújo.





Embora o nome de Tasso Jereissati seja o mais cotado para ser vice na chapa do MDB, Araújo ainda não confirmou. “A vaga de vice será construída e acordada com o PSDB. Nós vamos oferecer o que tivermos de melhor ao Brasil, com um nome que possa colaborar com essa candidatura.”





Pelo Twitter, Simone Tebet comemorou a decisão da cúpula tucana e afirmou estar pronta para o novo desafio. “Este é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”, disse ela. “Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos. Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil. Recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura”, completou Simone Tebet.





DISCÓRDIA INTERNA





O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) criticou a aliança do seu partido com o MDB. Ele foi um dos seis que votaram contra ontem. Durante o encontro, ele se pronunciou contra a proposta de Bruno Araújo de deixar de lançar uma candidatura própria pela legenda para a ocupar a vaga de vice de Simone Tebet. “Considero que, para o país, era necessário que o PSDB tivesse uma candidatura própria para sinalizar ao futuro para o que eu chamo de reinstitucionalização da política. O PSDB ausente nessa eleição é muito ruim para o partido, mas acredito que seja ruim para o país”, decla- rou. O deputado mineiro e outros integrantes do PSDB articulavam o lançamento da candidatura do ex-governador gaúcho Eduardo Leite ao Palácio do Planalto.