Jair Bolsonaro diz que descumprir decisão do Supremo não é afronta

''Não vou cumprir. Isso não é afronta. Nunca vi o Alexandre de Moraes comprar pão. Vivem perseguindo, prendendo deputado federal'' - Jair Bolsonaro, presidente da República, em palestra no Rio (foto: ISAC NÓBREGA/PR)





Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem, antes de embarcar para os EUA, onde vai participar da Cúpula das Américas, que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) porque “não é uma afronta”. A declaração ocorreu durante palestra a empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), na capital fluminense. Bolsonaro criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil). O ex-parlamentar é acusado de divulgar fake news sobre as eleições de 2018. Na terça-feira, a Segunda Turma do STF derrubar liminar do ministro Kassio Nunes Marques que anulava a perda de mandato de Francischini.





Bolsonaro também repetiu as críticas que fez ao presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, por ele ter se reunido com embaixadores para discutir a segurança das eleições. “Decisão do Supremo se cumpre, não se questiona? Eu sou o capitão. O que eu faço? Não vou cumprir. Isso não é afronta. Nunca vi o Alexandre de Moraes comprar pão. Vivem perseguindo, prendendo deputado federal. Cassando mandato de deputado. O atual presidente do TSE foi o que tirou o Lula na cadeia. Fachin se reuniu com embaixadores. O que ele fez? Me acusou. Pediu pra reconhecer o resultado. Só faltou dizer algo, que o eleito será Lula. Todos queremos eleições limpas e transparentes”, afirmou. Bolsonaro vem insistindo em ataques contra os ministros do STF e vem dizendo que as eleições podem ser fraudadas.





Bolsonaro acenou ao empresariado e pediu que o setor decida o futuro do país com base na razão. “Todo mundo aqui é responsável pelo futuro da nossa pátria. Somos escravos da nossa decisão. Não podemos tomar decisão com o coração apenas. Ou com emoção apenas. Vamos tomar decisão com razão”, pediu. “Não posso falar de mim nem vou fazer campanha, mas se considerar essas duas opções que temos, o cara lá, o nove dedos e eu, ele tem 8 anos e eu tenho 3 e meio. Não posso falar “vote em mim”. Vocês que têm que decidir. Alguém acha que o cara ocuparia aquela cadeira e não traria Zé Dirceu, Maria do Rosário, aquela galera que foi presa na frente da Caixa e do Banco do Brasil, BNDES? Mais da metade do seu ministério foi preso”, disse.





Sobre a Cúpula das Américas, Bolsonaro afirmou que, na reunião bilateral que terá hoje com o presidente dos EUA, Joe Biden, deverá mostrar “o que é o Brasil”. “Eu não iria à Cúpula. Não iria aparecer em fotografia, mas foi feito um diálogo com o assessor do senhor Joe Biden. Foi acertada uma bilateral e vamos conversar com ele mostrando o que é o Brasil. Vamos falar sobre segurança alimentar. O mundo não vive mais sem o Brasil a não ser passando fome. Falar, se ele tiver alguma pergunta sobre a minha ida à Rússia. Lógico, o que eu puder falar eu vou falar. O que eu não puder falar, não vou falar. Não tenho conversa em off com nenhum chefe de estado do mundo”, afirmou.





"Cúpula é um evento que sem o Brasil é bastante esvaziado. Terei uma reunião bilateral por 30 minutos com Biden, não sei o que ele vai falar de lá para cá, se entrar na questão ambiental já sei como proceder. Vários países querem relativizar a soberania da Amazônia, como se aquilo fosse algo do mundo, e não é assim. Então não entra na discussão", afirmou o chefe do Executivo, que defendeu "equipar as Forças Armadas" para "exercer um certo poder de dissuasão" sobre outros países "populosos" interessados na Amazônia.

DISCURSO

Joe Biden fez o discurso de abertura da Cúpula das Américas, ontem à noite, exortando os líderes da América Latina e do Caribe a se unirem e demonstrarem que a democracia "é o ingrediente essencial para o futuro". "Nossa região é grande e diversificada. Nem sempre concordamos em tudo, mas em uma democracia abordamos nossas divergências com respeito mútuo e diálogo", afirmou. Em um momento em que a democracia está sob ataque no mundo todo, vamos nos unir de novo e renovar nossa convicção de que a democracia não é só fator definidor da história americana, é um ingrediente essencial da história americana.