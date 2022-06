Moro: ''A gente não vai ficar fora dessas eleições''

Moro lançou em BH o Movimento Organizado República e Ordem (Moro) (foto: EDÉSIO FERREIRA)





O ex-juiz e ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil), afirmou, ontem, em um um hotel na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que não vai desistir de disputar as eleições deste ano. A decisão foi revelada durante enacontro com apoiadores, o único compromisso não cancelado pelo ex-juiz após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que invalidou, na terça-feira, a troca do seu domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista. "A gente não vai ficar fora dessas eleições. A gente vai precisar de gente boa no Congresso, nos governos estaduais e nas assembleias", declarou ele, durante o evento, para cerca de 50 pessoas.





Moro, que daria entrevistas ao Estado de Minas e a rádios de Belo Horizonte, cancelou tudo justificando precisar avaliar as mudanças no cenário político antes de retomar os contatos com a imprensa. O ex-juiz também adiou uma palestra na capital mineira. estamos! analisando a partir da decisão de ontem. Tenho várias alternativas a serem seguidas e queremos fazer algo bastante seguros dos passos a serem caminhados. Se nosso objetivo agora está complicado e distante, vamos dar um 'recompasso'", afirmou.





A decisão do TRE-SP impede que Moro tente ser deputado federal ou senador por São Paulo, mas ele ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto isso, volta a valer o registro residencial de Moro em solo paranaense. O recurso que deu origem à decisão negativa ao ex-juiz foi impetrado pelo Partido dos Trabalhadores paulistano. O argumento foi de que Moro não possui nenhum vínculo profissional na cidade, e que teria apresentado o endereço de um hotel como comprovante de residência.





"Recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava-Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil", disse.





Moro evitou citar os nomes dos pré-candidatos à Presidência da República, mas, em vários momentos, mencionou indiretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A gente está vendo bandido sendo solto, concorrendo à eleição. Não teve nenhum país no mundo que deu certo elegendo bandido ou fundado em uma cultura de desonestidade", afirmou. "Teve gente que foi condenada três vezes e absolvida por uma decisão política do tribunal. Já a gente, que luta contra a corrupção, está sendo perseguido", disse, em referência implícita a Lula.





O ex-juiz também falou que espera que algo aconteça para evitar o cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro, de quem foi ministro da Justiça e Segurança Pública. “Vamos ver se a eleição vai ser polarizada mesmo. Eu ainda tenho esperança que um evento imprevisto possa acontecer", declarou. O ex-juiz ensaiou uma candidatura presidencial pelo Podemos. No União Brasil, partido para o qual se mudou no fim de março, o nome ao Palácio do Planalto é do deputado federal Luciano Bivar (PE). Por isso, é cotado a concorrer ao Senado ou à Câmara dos Deputados.





MOVIMENTO





Moro aproveitou o encontro com apoiadores em um hotel em Belo Horizonte lançar o Movimento Organizado República e Ordem (Moro). “Acho que não tem como a gente construir um grande Brasil e uma grande democracia sem desenvolvimento, sem inclusão e sem trilhar o caminho da honestidade”, declarou o ex-juiz na abertura do evento. Moro estava ao lado de Márcio Coimbra, cientista político e líder do programa em Minas Gerais e que, segundo ele, foi o idealizador da ideia quando ambos estavam em uma viagem aos Estados Unidos.





“Belo Horizonte foi escolhida para ser a primeira capital a receber Sergio Moro por estar em um estado politicamente estratégico para o país. Minas é a síntese do Brasil. Em nossos limites temos desenhadas as características essenciais de nossa nação. Por isso existe a máxima de que para onde vai Minas, vai o país”, declarou Márcio. De acordo com a assessoria do movimento, a ideia é defender as pautas de Sérgio Moro oriundas da Lava Jato, tais como a moralização da política mediante a restauração da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, o fim da reeleição em todos os níveis e a transparência total nos gastos do governo.





“As pessoas, independentemente do processo eleitoral, defendem a agenda do Moro e um canal direto, de mobilização, que dê voz a sociedade e engaje o cidadão no processo político de construção de um novo país”, afirmou Márcio. O projeto é uma iniciativa da sociedade civil e já se encontra organizado em outros três estados, além de Minas Gerais: São Paulo, Bahia e Paraíba.