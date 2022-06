Lula: ''Temos que pedir desculpas ao povo''

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Palácio do Planalto pediu ontem desculpas sobre os erros de gestões petistas, sem citar exemplos. Ele disse que é preciso “voltar à rua e à periferia para conversar com o povo”. "Nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Nós temos que tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto. Isso não é vergonhoso. A palavra 'desculpa' só é feita por gente grande, com dignidade, moral e caráter. Pessoas pequenas, gente medíocre, não têm coragem de utilizar a palavra 'desculpa'", disse ele à rádio Itatiaia.





Para o ex-presidente, o PT precisa “voltar a ser grande”. “E, para ser grande, a gente precisa conversar com o povo. A gente precisa voltar à porta de fábrica, voltar à porta de comércio, à porta de loja. A gente tem que voltar na rua, na periferia. Para conversar com o povo. É assim que se faz um partido, se constrói uma vitória, se governa”, afirmou. O petista afirmou que, caso vença a eleição, não pretende se distanciar do povo. “Quando ganhar, voltar para governar junto ao povo.”





Ele criticou seu principal adversário nas eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, Bolsonaro, "tivesse coragem", deveria enquadrar a Petrobras para revogar a política atual, que segundo ele, equiparou o preço dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional, com uma “canetada”.





"O aumento da gasolina ao preço internacional não foi feito com uma votação no Congresso. Foi uma canetada do Pedro Parente, presidente da Petrobras. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar em preço internacional foi numa canetada, para você tirar também pode ser numa canetada. O presidente, se tivesse coragem, se não fosse um fanfarrão, um embusteiro, já teria feito isso", disse. Para Lula, a redução do ICMS levará a uma perda de arrecadação dos estados que afetará o caixa dos municípios.





Para Lula, porém, essa decisão vai prejudicar toda a sociedade. "Ao mexer no ICMS, os municípios vão perder dinheiro, a educação vai perder dinheiro, a saúde vai perder dinheiro. O presidente vai jogar o peso da culpa em toda a sociedade brasileira. Ele vai fazer a compensação até dezembro. Depois de dezembro, eu quero saber quem vai arcar com a perda de arrecadação", afirmou.





De acordo com o ex-presidente, Bolsonaro está jogando a culpa do aumento de preços para os governadores dos estados, quando a responsabilidade seria do chefe do Executivo nacional. Lula disse ainda que Bolsonaro "tem o rabo preso" em relação às empresas que atualmente importam gasolina. "Todos os presidentes da história do país brigaram pela autossuficiência do petróleo no Brasil. O Brasil hoje está refinando apenas 80% do combustível que precisamos. É preciso refinar mais, para que a gente seja efetivamente autossuficiente", disse Lula. "Essa briga toda do Bolsonaro em relação ao ICMS não vai chegar na bomba da gasolina, do diesel e do gás", afirmou.