Rede anuncia apoio ''único'' à pré-candidatura de Alexandre Kalil (PSD)

Agostinho Patrus (PSD), Paulo Lamac (Rede), Alexandre Kalil (PSD), Danilo Guimarães (Rede) e André Quintão (PT) em evento em BH (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A.PRESS)





"Rede abraça Kalil." Com esse slogan, o partido Rede Sustentabilidade anunciou, ontem, apoio “único” ao candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), nas eleições de outubro. A legenda tem acordo próprio para apoiar o ex-prefeito de Belo Horizonte e o vice na chapa, André Quintão (PT). A Rede participa de uma federação nacional com o Psol, que tem Lorene Figueiredo como pré-candidata ao Executivo estadual, mas abrirá exceção para enfrentar o partido no estado. "O apoio da Rede [a Kalil] é anterior à federação, anterior, inclusive, às negociações da federação. Por conta disso, já existe no estatuto da federação uma previsão expressa excetuando Minas Gerais da obrigatoriedade de apoiar as candidaturas do Psol. Então, em Minas, temos essa condição já anteriormente construída na federação para apoiar a candidatura do Kalil", afirmou Paulo Lamac, vice-prefeito de BH no primeiro mandato do atual pré-candidato do PSD.





A Rede é o sexto partido que caminhará com Kalil este ano. PSD, DC, PT, PCdoB e PV são as outras legendas que o apoiam. Kalil terá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu palanque em Minas. “Vamos agregando e caminhando, falta muito tempo. A gente quer a mudança, e vamos tentar fazer essa mudança. Então, o apoio é importante. É um partido muito importante e no momento que se vive em Minas Gerais ele se torna mais importante ainda", disse Kalil.





Além de Kalil e Lorene, o governador Romeu Zema (Novo) é pré-candidato ao Executivo. Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Saraiva Felipe (PSB) também se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro. As eleições serão realizadas em 2 de outubro e 30 de outubro, caso haja segundo turno.





Kalil criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve disputar novo mandato, e Romeu Zema. Em discurso durante o evento que oficializou o apoio da Rede à sua pré-candidatura, ele afirmou que Lula precisa vencer o pleito. “Precisamos eleger o presidente Lula. Temos que eleger o presidente Lula no primeiro turno. Não podemos escutar falar em urna eletrônica, como escutamos ontem [terça-feira)] quando recebemos notícia de 33 milhões de esfomeados neste país. O assunto não é (Edson) Fachin, o assunto não é o Alexandre de Moraes. O assunto é arroz, feijão, batata e carne, amigo. É esse o assunto que temos que combater", afirmou.





Na sequência, Zema foi o alvo. Mesmo sem citar o nome do governador, Kalil o associou a um “carneiro bem mandado”. "O assunto não é que eu acho ou não tenho opinião formada sobre a Serra do Curral. Não tem opinião formada sobre a Serra do Curral, não tem opinião formada é sobre nada. Porque não sabe de nada, porque reina e não governa. Se querem um carneiro bem mandado no governo de Minas, reelejam este governador; se querem quem cuida de gente e quem cuida de pessoas, conto com todos vocês".





Na segunda-feira, ao participar do "EM Entrevista", podcast do Estado de Minas, Zema associou Kalil ao petista Fernando Pimentel, governador entre 2015 e 2018. "A turma que destruiu o estado é a que critica por termos consertado. Criticar faz parte da vida dele [Kalil]. Ele nunca conseguiu fazer muito e vive só de críticas", disse Zema.