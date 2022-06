Prefeito declara apoio a Zema e diz: "as pessoas têm que sair do armário"

Govermador Romeu Zema inaugurou sistema de captação de água do Rio Sao Francisco (foto: Alex Sezko/divulgaçao)

O governador Romeu Zema (Novo) presidiu , nesta quarta-feira (8/06) em Montes Claros, a solenidade de inauguração do sistema de captação de água do Rio Francisco para abastecimento da cidade-polo do Norte de Minas, que compreende uma adutora de uma extensão de 150 quilometros a maior do Sudeste brasileiro. Ele também assinou a autorização para a execução das obras de melhoria e ampliação do anel rodoviário Leste e Norte da cidade - ligação entre a BR 135 (saída para Bocaiuva, BR 251 (sentido Salinas/BR 116) e outro trecho da BR 135 (estrada de Januária).



Durante o evento, realizado em espaço da nova prefeitura da cidade, em antiga fábrica do grupo têxtil Coteminas, Romeu Zema recebeu declaração de apoio e afagos do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cidadania), que também agradeceu pelas obras do Governo do Estado executadas na cidade. O chefe do executivo municipal falou de sua casa pelo sistema online, em transmissão simultânea, com projeção em um telão.

Após declarar apoio e fazer elogios a Zema, Souto disse que as pessoas devem "sair do armário" e" terem coragem de botar a cara a tapa" no enfrentamento político. "Conte conosco senhor governador. Conte com Montes Claros para ajudar na reconstrução de Minas Gerais, nessa obra fantástica que o senhor está fazendo. Eu sei como é importante (sic) essas coisas, as pessoas terem coragem, saírem armário e terem coragem de bota a cara a tapa, independente de "compromissozinhos" menores políticos. Porque acho que Minas Gerais é o mais importante nesse momento", afirmou o prefeito de Montes Claros.

"Nesse momento muito grave que o Brasil vive, de crise, de guerra, de pandemia, precisamos de ter pessoas sérias, comprometidas com o desenvolvimento público e com a sociedade para melhorar a vida das pessoas. Este é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que este (também) é o objetivo do nosso governador", declarou Souto, que completou 88 anos sexta-feira (3/06) e está no segundo mandato na prefeitura.

Ele também disse que dispõe de resultado de pesquisa recente, que aponta a aprovação de 94% de sua administração pela população da cidade (de 414,3 mil habitantes).

O evento contou com a participação de deputados, prefeitos, vereadores e outras lideranças da região. Humberto Souto não chegou a pedir votos claramente para a Zema, mas, indiretamente defendeu a reeleição do atual governador. "É preciso que todos os prefeitos tenham consciência do que era Minas Gerais antes de o senhor (Zema) assumir (o Governo do estado). O senhor recuperou a imagem desmoralizada de Minas Gerais", disse Souto. Depois, Humberto Souto afirmou: "eu tenho certeza que Minas Gerais vai saber conduzir os seus destinos para buscar melhores dias para nosso estado e para o nosso povo".

APOIO DO UNIAO BRASIL Durante a solenidade em Montes Claros, o deputado federal delegado Marcelo Freitas, presidente estadual do União Brasil (resultado da fusão do DEM e do PSL) em Minas, declarou publicamente o apoio do partido à reeleição de Romeu Zema.

"Enquanto presidente do União Brasil em Minas Gerais, o maior partido de nossa nação, eu não tenho a menor dúvida de colocar esse partido à disposição de vossa excelência para essa gestão eficiente possa continuar comandando Minas Gerais", assegurou Freitas, que tem base eleitoral em Montes Claros.

O comando estadual do União Brasil articula o nome do deputado Federal Bilac Pinto (União) para ser candidato a vice de Zema. Na visita a Montes Claros, questionado sobre a escolha do seu companheiro de chapa, o atual governador disse que a questão ainda está sendo discutida.

"Nos ainda não temos uma definição, nem para de vice,nem de senador. Mas, ainda estamos aí com diversos diálogos e tratativas com alguns partidos. O que queremos é uma boa chapa, com gente competente, gente que some e este nome, logo, logo, será divulgado", informou o chefe do executivo.

Em entrevista, questionado sobre qual seria o maior obstáculo para sua reeleição, Romeu Zema, embora sem citar nomes, aproveitou para mandar um recado para o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato a governador, em coligação com o PT.

"Eu diria que o mineiro está maduro como o brasileiro. Está querendo votar em que dá resultado. Me parece que nesses anos e meio, os conseguimos alguns avanços expressivos em Minas Gerais. Ainda há muito o que ser feito. Quem está sendo ainda meu adversário (sic) é a turma que arruinou. Então, fica aí esse aleta para que os mineiros - que teremos aí uma eleição pela frente, para poder avaliar muito bem o seu voto", declarou o governador.

CAPTAÇÃO DE AG UA NO VELHO CHICO E ANEL RODOVIÁRIO

A captação de água do Rio Francisco para abastecimento de Montes Claros, inaugurado pelo governador Romeu Zema, envolveu investimentos da ordem de R$ 264 milhões da Copasa e do Governo do Estado. O Sistema São Francisco vai garantir a sustentabilidade no abastecimento da cidade-polo do Norte de Minas até o ano de 2050, amenizando o risco de racionamento nos períodos críticos de seca na região.

O Sistema São Francisco conta com uma tubulação que parte do ponto de captação no Velho Chico no município de Ibiaí, abaixo da foz do Rio das Velhas e se estende por 94 quilômetros até a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Pacuaí, no município de Coração de Jesus.

Dali, são mais 54 quilômetros de adutora até Montes Claros, que já existia. Dessa forma, totaliza 150 quilômetros de tubulação de água, a maior adutora do Sudeste brasileiro.

Também nesta quarta-feira, o governador Romeu Zema autorizou as obras de ampliação e melhoria do contorno rodoviário de Montes Claros, a serem executadas pela empresa ECO 135, em acordo com o Governo Estadual, dentro do processo de concessão da BR 135, usada pelo motoristas que viajam de Belo Horizonte para Montes Claros - parte da BR 040, em Curvelo, em direção ao Norte de Minas. Os investimentos somam mais de R$ 200 milhões.

Será construída um novo trecho do anel rodoviário norte de Minas, ligando a BR 251 (ligação entre Montes Claros e Salinas/BR 116) até a BR 135 (saída para Januária), que totaliza 11,3 quilômetros. O anel rodoviário Leste, entre a BR 135 (parte da saída para Bocaiuva) e a BR 251 vai receber obras de melhorias no trecho existente (10 k m) e construção de um novo trecho (2,2 k m), que vai possibilitar a retirada do trânsito pesado da área urbana (bairros Vila Sion e Santo Antonio).